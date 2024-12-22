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Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе
Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе
В соцсетях можно увидеть новость о новогодних социальных выплатах. В правительстве Севастополя просят не переходить по ссылкам для их оформления, потому что... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T20:45
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новый год
фейк
михаил развожаев
севастополь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В соцсетях можно увидеть новость о новогодних социальных выплатах. В правительстве Севастополя просят не переходить по ссылкам для их оформления, потому что информация – фейк.При этом уточняют, что найти все меры социальной поддержки можно на портале Госуслуг."Узнать больше о том, как защитить свои данные, можно в разделе Госуслуг "Кибербезопасность — это просто". Он создан при поддержке нацпроекта "Цифровая экономика"", - дополняют в правительстве.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единое пособие на детей будет досрочно выплачено перед Новым годом.В Киберполиции предупреждали о мошенничестве с дешевыми морепродуктами и икрой перед Новым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 годуПособия для семей с детьми: как изменится размер выплат в 2025 годуМиллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе
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новый год, фейк, михаил развожаев, севастополь, новости
Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе

О новом виде мошенничества перед Новым годом предупредили в правительстве Севастополя

20:45 22.12.2024 (обновлено: 21:13 22.12.2024)
 
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В соцсетях можно увидеть новость о новогодних социальных выплатах. В правительстве Севастополя просят не переходить по ссылкам для их оформления, потому что информация – фейк.
"Подобных выплат в нашей стране нет, а эта информация — ложь, с помощью которой мошенники рассчитывают получить ваши личные данные и деньги", - предупреждают в правительстве региона.
При этом уточняют, что найти все меры социальной поддержки можно на портале Госуслуг.
"Узнать больше о том, как защитить свои данные, можно в разделе Госуслуг "Кибербезопасность — это просто". Он создан при поддержке нацпроекта "Цифровая экономика"", - дополняют в правительстве.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единое пособие на детей будет досрочно выплачено перед Новым годом.
В Киберполиции предупреждали о мошенничестве с дешевыми морепродуктами и икрой перед Новым годом.
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Новый годФейкМихаил РазвожаевСевастопольНовости
 
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