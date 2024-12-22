https://crimea.ria.ru/20241222/feyk-o-novogodnikh-sotsvyplatakh-razoblachili-v-sevastopole-1142846397.html

Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе

Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в Севастополе

В соцсетях можно увидеть новость о новогодних социальных выплатах. В правительстве Севастополя просят не переходить по ссылкам для их оформления, потому что... РИА Новости Крым, 22.12.2024

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2024-12-22T20:45

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новый год

фейк

михаил развожаев

севастополь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В соцсетях можно увидеть новость о новогодних социальных выплатах. В правительстве Севастополя просят не переходить по ссылкам для их оформления, потому что информация – фейк.При этом уточняют, что найти все меры социальной поддержки можно на портале Госуслуг."Узнать больше о том, как защитить свои данные, можно в разделе Госуслуг "Кибербезопасность — это просто". Он создан при поддержке нацпроекта "Цифровая экономика"", - дополняют в правительстве.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единое пособие на детей будет досрочно выплачено перед Новым годом.В Киберполиции предупреждали о мошенничестве с дешевыми морепродуктами и икрой перед Новым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 годуПособия для семей с детьми: как изменится размер выплат в 2025 годуМиллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, фейк, михаил развожаев, севастополь, новости