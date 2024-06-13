https://crimea.ria.ru/20240613/milliard-rubley-sotsvyplat-pokhitili-na-severnom-kavkaze-1138082128.html

Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе

Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе

Хищение одного миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из Евросоюза раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России при содействии Росгвардии на Северном... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T14:32

2024-06-13T14:32

2024-06-13T14:36

новости

ингушетия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

происшествия

хищение

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Хищение одного миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из Евросоюза раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России при содействии Росгвардии на Северном Кавказе, сообщает ЦОС ФСБ России.Уточняется, что злоумышленники похищали средства Социального фонда России и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия".Средства начислялись на основании поддельных свидетельств о рождении и смерти, якобы оформленных органами власти стран Евросоюза и посольствами РФ на их территориях.В рамках возбужденных уголовных дел по статьям о мошенничестве правоохранители провели 15 обысков в домах задержанных, а также по местам их работы в Ингушетии Северной Осетии-Алании, добавили в ЦОС ФСБ.Как ранее в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля предупредила хищение 913 миллионов рублей за прошлый год.Читайте также на РИА Новости Крым:На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенниковВ суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавшихВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение

ингушетия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ингушетия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, хищение, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)