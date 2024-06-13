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Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе
Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе
Хищение одного миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из Евросоюза раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России при содействии Росгвардии на Северном... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T14:32
2024-06-13T14:36
новости
ингушетия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
хищение
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Хищение одного миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из Евросоюза раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России при содействии Росгвардии на Северном Кавказе, сообщает ЦОС ФСБ России.Уточняется, что злоумышленники похищали средства Социального фонда России и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия".Средства начислялись на основании поддельных свидетельств о рождении и смерти, якобы оформленных органами власти стран Евросоюза и посольствами РФ на их территориях.В рамках возбужденных уголовных дел по статьям о мошенничестве правоохранители провели 15 обысков в домах задержанных, а также по местам их работы в Ингушетии Северной Осетии-Алании, добавили в ЦОС ФСБ.Как ранее в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля предупредила хищение 913 миллионов рублей за прошлый год.Читайте также на РИА Новости Крым:На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенниковВ суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавшихВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение
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новости, ингушетия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, хищение, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе

Хищение миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС раскрыли сотрудники ФСБ

14:32 13.06.2024 (обновлено: 14:36 13.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Хищение одного миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из Евросоюза раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России при содействии Росгвардии на Северном Кавказе, сообщает ЦОС ФСБ России.

"По имеющимся данным, ущерб государству от деятельности указанной организованной группы превышает 1 миллиард рублей", – сказано в тексте.

Уточняется, что злоумышленники похищали средства Социального фонда России и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия".
Средства начислялись на основании поддельных свидетельств о рождении и смерти, якобы оформленных органами власти стран Евросоюза и посольствами РФ на их территориях.
В рамках возбужденных уголовных дел по статьям о мошенничестве правоохранители провели 15 обысков в домах задержанных, а также по местам их работы в Ингушетии Северной Осетии-Алании, добавили в ЦОС ФСБ.
Как ранее в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля предупредила хищение 913 миллионов рублей за прошлый год.
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НовостиИнгушетияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияХищениеМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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