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Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T14:02
2024-04-24T14:02
2024-04-24T14:02
игорь краснов
совет федерации
бюджет
деньги
финансы
генеральная прокуратура россии
хищение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Генпрокурор подчеркнул, что реализация мероприятий национальных проектов и использование инфраструктурных бюджетных кредитов находятся под постоянным контролем ведомства.В целях мобилизации финансовых ресурсов прокуроры содействовали сокращению объема просроченной дебиторской задолженности перед бюджетами разных уровней на 124 млрд рублей. Генпрокурор заверил, что эта работа будем продолжена. И добавил, что надзорное ведомство будет добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Кроме того, прокуратурой РФ блокирован вывод активов почти на 7 млрд рублей, а также легализация 46 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПыНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеУщерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму
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игорь краснов, совет федерации, бюджет, деньги, финансы, генеральная прокуратура россии, хищение
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 миллионов рублей бюджетных денег – Краснов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Генпрокурор подчеркнул, что реализация мероприятий национальных проектов и использование инфраструктурных бюджетных кредитов находятся под постоянным контролем ведомства.
"Это позволило во взаимодействии с органами финансового контроля предупредить хищение 913 миллионов рублей, завершить строительство и ремонт 130 социальных объектов, – сказал Краснов. – Вместе с тем факты казнокрадства не искоренены. По материалам прокурорских проверок возбуждено 719 уголовных дел, ущерб по которым превышает 1 миллиард рублей".
В целях мобилизации финансовых ресурсов прокуроры содействовали сокращению объема просроченной дебиторской задолженности перед бюджетами разных уровней на 124 млрд рублей. Генпрокурор заверил, что эта работа будем продолжена. И добавил, что надзорное ведомство будет добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Кроме того, прокуратурой РФ блокирован вывод активов почти на 7 млрд рублей, а также легализация 46 млрд рублей.
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