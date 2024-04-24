https://crimea.ria.ru/20240424/prokuratura-rf-predotvratila-khischenie-pochti-913-mln-rubley-byudzhetnykh-deneg-1136805337.html

Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег

Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег

Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T14:02

2024-04-24T14:02

2024-04-24T14:02

игорь краснов

совет федерации

бюджет

деньги

финансы

генеральная прокуратура россии

хищение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Генпрокурор подчеркнул, что реализация мероприятий национальных проектов и использование инфраструктурных бюджетных кредитов находятся под постоянным контролем ведомства.В целях мобилизации финансовых ресурсов прокуроры содействовали сокращению объема просроченной дебиторской задолженности перед бюджетами разных уровней на 124 млрд рублей. Генпрокурор заверил, что эта работа будем продолжена. И добавил, что надзорное ведомство будет добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Кроме того, прокуратурой РФ блокирован вывод активов почти на 7 млрд рублей, а также легализация 46 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПыНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеУщерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, совет федерации, бюджет, деньги, финансы, генеральная прокуратура россии, хищение