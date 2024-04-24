Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/prokuratura-rf-predotvratila-khischenie-pochti-913-mln-rubley-byudzhetnykh-deneg-1136805337.html
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T14:02
2024-04-24T14:02
игорь краснов
совет федерации
бюджет
деньги
финансы
генеральная прокуратура россии
хищение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774651_0:0:2343:1318_1920x0_80_0_0_c46c5d151e382943d31c8691e4ec152b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Генпрокурор подчеркнул, что реализация мероприятий национальных проектов и использование инфраструктурных бюджетных кредитов находятся под постоянным контролем ведомства.В целях мобилизации финансовых ресурсов прокуроры содействовали сокращению объема просроченной дебиторской задолженности перед бюджетами разных уровней на 124 млрд рублей. Генпрокурор заверил, что эта работа будем продолжена. И добавил, что надзорное ведомство будет добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Кроме того, прокуратурой РФ блокирован вывод активов почти на 7 млрд рублей, а также легализация 46 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПыНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеУщерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774651_56:0:2088:1524_1920x0_80_0_0_c96f7fe8e0fdf0b8fa2a43a252edd055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь краснов, совет федерации, бюджет, деньги, финансы, генеральная прокуратура россии, хищение
Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег

Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 миллионов рублей бюджетных денег – Краснов

14:02 24.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Хищение 913 миллионов рублей предупредила прокуратура РФ во взаимодействии с органами финансового контроля за прошлый год. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Генпрокурор подчеркнул, что реализация мероприятий национальных проектов и использование инфраструктурных бюджетных кредитов находятся под постоянным контролем ведомства.

"Это позволило во взаимодействии с органами финансового контроля предупредить хищение 913 миллионов рублей, завершить строительство и ремонт 130 социальных объектов, – сказал Краснов. – Вместе с тем факты казнокрадства не искоренены. По материалам прокурорских проверок возбуждено 719 уголовных дел, ущерб по которым превышает 1 миллиард рублей".

В целях мобилизации финансовых ресурсов прокуроры содействовали сокращению объема просроченной дебиторской задолженности перед бюджетами разных уровней на 124 млрд рублей. Генпрокурор заверил, что эта работа будем продолжена. И добавил, что надзорное ведомство будет добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Кроме того, прокуратурой РФ блокирован вывод активов почти на 7 млрд рублей, а также легализация 46 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы
Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе
Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму
 
Игорь КрасновСовет ФедерацииБюджетДеньгиФинансыГенеральная прокуратура РоссииХищение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
15:57Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО
15:44В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
15:29Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак
15:17Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки
15:14Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ
14:57В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
14:43Угрозы взрыва на месте возгорания ж/д цистерны под Симферополем нет – МЧС
14:37В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли
14:24Число терактов в России за год выросло более чем втрое
14:14Один человек погиб и двое пострадали в ЧП под Симферополем
14:12"Пожарные расцепляли цистерны": что известно о ЧП под Симферополем
14:02Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
13:48Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
13:38В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая
13:28Британия наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем
13:08Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области
13:03Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров
12:49Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
12:31Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
Лента новостейМолния