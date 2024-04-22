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Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму
Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму
Сотрудники ФСБ выявили в Симферополе факт мошенничества при реализации государственного контакта по сохранению объекта культурного наследия. Как сообщает... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T14:48
2024-04-22T14:48
симферополь
мошенничество
здравоохранение в крыму и севастополе
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прокуратура республики крым
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили в Симферополе факт мошенничества при реализации государственного контакта по сохранению объекта культурного наследия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело ушло в суд.По данным надзорного ведомства, в ноябре 2021 года Симферопольская поликлиника № 3 заключила госконтракт с коммерческой фирмой на работы по сохранению здания гостиницы "Северная", которое является объектом культурного наследия и построено в начале ХХ века. Цена договора составила более 16,7 млн рублей.Незаконную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюВ Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулаторииВосемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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симферополь, мошенничество, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, закон и право
Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму

В Крыму выявили мошенничество при реализации госконтракта

14:48 22.04.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили в Симферополе факт мошенничества при реализации государственного контакта по сохранению объекта культурного наследия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело ушло в суд.
По данным надзорного ведомства, в ноябре 2021 года Симферопольская поликлиника № 3 заключила госконтракт с коммерческой фирмой на работы по сохранению здания гостиницы "Северная", которое является объектом культурного наследия и построено в начале ХХ века. Цена договора составила более 16,7 млн рублей.
"Обвиняемый, будучи ответственным за проведение строительства, представил документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ. В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб в размере более 13,7 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.
Незаконную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.
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СимферопольМошенничествоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымПрокуратура Республики КрымНовости КрымаЗакон и право
 
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