https://crimea.ria.ru/20240422/uscherb-na-14-mln-aferu-s-goskontraktom-vyyavili-v-krymu-1136750678.html

Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму

Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму

Сотрудники ФСБ выявили в Симферополе факт мошенничества при реализации государственного контакта по сохранению объекта культурного наследия. Как сообщает... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T14:48

2024-04-22T14:48

2024-04-22T14:48

симферополь

мошенничество

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

прокуратура республики крым

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили в Симферополе факт мошенничества при реализации государственного контакта по сохранению объекта культурного наследия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело ушло в суд.По данным надзорного ведомства, в ноябре 2021 года Симферопольская поликлиника № 3 заключила госконтракт с коммерческой фирмой на работы по сохранению здания гостиницы "Северная", которое является объектом культурного наследия и построено в начале ХХ века. Цена договора составила более 16,7 млн рублей.Незаконную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюВ Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулаторииВосемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, мошенничество, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, закон и право