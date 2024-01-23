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В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию
В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию
В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T19:01
2024-01-23T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные госконтрактом работы по строительству модульной врачебной амбулатории.Суд признал подрядную организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,4 млн рублей.В настоящее время работы на объекте находятся на завершающем этапе, уточнили в надзорном ведомстве.В Джанкойском районе подрядчик оштрафован на 11,3 млн рублей за срыв сроков стройки ФАПов.В Судаке недобросовестный подрядчик ранее также получил административное дело из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощиПодрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районеАксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи
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РИА Новости Крым
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5
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евпатория, прокуратура республики крым, новости крыма, штрафы, суд, кодекс об административных правонарушениях, происшествия
В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию

В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за срыв сроков стройки амбулатории

19:01 23.01.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории
В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные госконтрактом работы по строительству модульной врачебной амбулатории.

"Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 50 миллионов рублей. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении", – сказано в сообщении ведомства.

Суд признал подрядную организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,4 млн рублей.
В настоящее время работы на объекте находятся на завершающем этапе, уточнили в надзорном ведомстве.
В Джанкойском районе подрядчик оштрафован на 11,3 млн рублей за срыв сроков стройки ФАПов.
В Судаке недобросовестный подрядчик ранее также получил административное дело из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках.
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