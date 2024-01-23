https://crimea.ria.ru/20240123/v-evpatorii-podryadchik-zaplatit-14-mln-za-nedostroennuyu-ambulatoriyu-1134409103.html

В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию

В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию

В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T19:01

2024-01-23T19:01

2024-01-23T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные госконтрактом работы по строительству модульной врачебной амбулатории.Суд признал подрядную организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,4 млн рублей.В настоящее время работы на объекте находятся на завершающем этапе, уточнили в надзорном ведомстве.В Джанкойском районе подрядчик оштрафован на 11,3 млн рублей за срыв сроков стройки ФАПов.В Судаке недобросовестный подрядчик ранее также получил административное дело из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощиПодрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районеАксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, прокуратура республики крым, новости крыма, штрафы, суд, кодекс об административных правонарушениях, происшествия