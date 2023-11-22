https://crimea.ria.ru/20231122/sroki-sorvany-v-sudake-podryadchik-otvetit-za-modulnye-fapy-1132980691.html

Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы

Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы

В Судаке недобросовестного подрядчика привлекут к ответственности из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T16:10

2023-11-22T16:10

2023-11-22T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Судаке недобросовестного подрядчика привлекут к ответственности из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, государственные контракты с подрядчиком на строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Переваловке, Солнечной Долине, Дачном, Лесном и Веселом заключены Судакской городской больницей.Уточняется, что сейчас подрядчик продолжает работы на объектах.Ранее жители курортного Нового Света остались без медицинской помощи из-за затянувшегося ремонта единственной поселковой амбулатории. Людей вынудили ехать за врачебной помощью в соседний Судак по горному серпантину за много километров, при этом медучреждения в городе не всегда готовы принимать жителей поселка. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощиПять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе КрымаДоступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма

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