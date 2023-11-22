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Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы
Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы
В Судаке недобросовестного подрядчика привлекут к ответственности из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T16:10
2023-11-22T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Судаке недобросовестного подрядчика привлекут к ответственности из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, государственные контракты с подрядчиком на строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Переваловке, Солнечной Долине, Дачном, Лесном и Веселом заключены Судакской городской больницей.Уточняется, что сейчас подрядчик продолжает работы на объектах.Ранее жители курортного Нового Света остались без медицинской помощи из-за затянувшегося ремонта единственной поселковой амбулатории. Людей вынудили ехать за врачебной помощью в соседний Судак по горному серпантину за много километров, при этом медучреждения в городе не всегда готовы принимать жителей поселка. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощиПять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе КрымаДоступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
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4.7
96
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прокуратура республики крым, судак, здравоохранение в крыму и севастополе, фап, новости крыма, крым, новости
Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы

В Судаке подрядчик сорвал сроки строительства модульных ФАПов - прокуратура

16:10 22.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗдание прокуратуры Республики Крым
Здание прокуратуры Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Судаке недобросовестного подрядчика привлекут к ответственности из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным пресс-службы, государственные контракты с подрядчиком на строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Переваловке, Солнечной Долине, Дачном, Лесном и Веселом заключены Судакской городской больницей.

"Срок исполнения контрактов был запланирован на апрель 2023 года, однако подрядной организацией работы своевременно выполнены не были. Ввиду выявленных нарушений прокурор в отношении юридического лица вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас подрядчик продолжает работы на объектах.
Ранее жители курортного Нового Света остались без медицинской помощи из-за затянувшегося ремонта единственной поселковой амбулатории. Людей вынудили ехать за врачебной помощью в соседний Судак по горному серпантину за много километров, при этом медучреждения в городе не всегда готовы принимать жителей поселка.
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