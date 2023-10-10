Рейтинг@Mail.ru
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231010/dostupnaya-meditsina-12-fapov-otkroyut-v-leninskom-rayone-kryma-1131985385.html
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T21:32
2023-10-10T21:32
ленинский район
здоровье
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
фап
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131987956_260:0:1280:574_1920x0_80_0_0_33f71256a189b1af1600651571927157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость в ФАПах, РИА Новости рассказали в пресс-службе администрации района.По информации пресс-службы администрации Ленинского района, работать в ФАПах буду медики, которые уже трудились в этих селах. Также планируется привлечение новых специалистов. Вопрос с кадрами здесь стоит очень остро.Возведение новых ФАПов осуществляется за счет средств, выделенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.По данным ведомства, уже завершены все работы по установке модульных конструкций зданий, завезена новая мебель и медицинское оборудование.После сдачи подрядчиком исполнительной документации, прохождения процедуры лицензирования и подготовки объектов к работе, фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе КрымаСколько объектов построили в Крыму по госпрограммеКакие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и амбулаторий
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131987956_256:0:1216:720_1920x0_80_0_0_e87c877da46f478487d54cda5e81efe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинский район, здоровье, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, фап
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма

Строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов завершается в Ленинском районе

21:32 10.10.2023
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Ленинском районе на завершающем этапе строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов
В Ленинском районе на завершающем этапе строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов
© Telegram-канал Минздрава Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость в ФАПах, РИА Новости рассказали в пресс-службе администрации района.

"В некоторых селах вообще не было медицинских учреждений. Где-то были ФАПы или амбулатории, но в разном состоянии, могло, например, отсутствовать отопление. Людям приходилось ездить в соседние села. Все новые фельдшерско-акушерские пункты – это модульные здания. Они уже на завершающем этапе строительства", пояснили в администрации.

По информации пресс-службы администрации Ленинского района, работать в ФАПах буду медики, которые уже трудились в этих селах. Также планируется привлечение новых специалистов. Вопрос с кадрами здесь стоит очень остро.
Возведение новых ФАПов осуществляется за счет средств, выделенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.

"Новые ФАПы будут введены в эксплуатацию до конца текущего года в селах Бондаренково, Заводское, Либкнехтовка, Марьевка, Октябрьское, Осовины, Семеновка, Уварово, Фонтан, Фронтовое, Челядиново, Яковенково. В настоящее время строительства готовность объектов составляет 99%", – говорится в Telegram-канале Минздрава РК.

По данным ведомства, уже завершены все работы по установке модульных конструкций зданий, завезена новая мебель и медицинское оборудование.
После сдачи подрядчиком исполнительной документации, прохождения процедуры лицензирования и подготовки объектов к работе, фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма
Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
Какие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и амбулаторий
 
Ленинский районЗдоровьеНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымФАП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов
21:52Крымский мост закрыт
21:32Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
21:22Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР
21:13Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта
20:48В Севастополе на мысе Фиолент благоустроят воинское захоронение
20:27"Медовый месяц" Украины с мировым вниманием закончился – политолог
20:08Крымский мост: обстановка во вторник вечером
19:53В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве
19:37Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет
19:19Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
18:52Инвесторы и банкиры: аферисты выманили у крымчан еще 14,5 миллионов
18:34Два дня без газа: какие села Крыма будут отключены
18:21Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"
18:05ГК ТОЧНО построила детский сад в Ялте
17:48Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации
17:42РНКБ начал выпуск платежных стикеров для бесконтактной оплаты
17:30Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
17:07Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется
16:40Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло
Лента новостейМолния