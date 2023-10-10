https://crimea.ria.ru/20231010/dostupnaya-meditsina-12-fapov-otkroyut-v-leninskom-rayone-kryma-1131985385.html

Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма

Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма

Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T21:32

2023-10-10T21:32

2023-10-10T21:32

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость в ФАПах, РИА Новости рассказали в пресс-службе администрации района.По информации пресс-службы администрации Ленинского района, работать в ФАПах буду медики, которые уже трудились в этих селах. Также планируется привлечение новых специалистов. Вопрос с кадрами здесь стоит очень остро.Возведение новых ФАПов осуществляется за счет средств, выделенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.По данным ведомства, уже завершены все работы по установке модульных конструкций зданий, завезена новая мебель и медицинское оборудование.После сдачи подрядчиком исполнительной документации, прохождения процедуры лицензирования и подготовки объектов к работе, фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе КрымаСколько объектов построили в Крыму по госпрограммеКакие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и амбулаторий

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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