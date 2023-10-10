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Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T21:32
2023-10-10T21:32
2023-10-10T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость в ФАПах, РИА Новости рассказали в пресс-службе администрации района.По информации пресс-службы администрации Ленинского района, работать в ФАПах буду медики, которые уже трудились в этих селах. Также планируется привлечение новых специалистов. Вопрос с кадрами здесь стоит очень остро.Возведение новых ФАПов осуществляется за счет средств, выделенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.По данным ведомства, уже завершены все работы по установке модульных конструкций зданий, завезена новая мебель и медицинское оборудование.После сдачи подрядчиком исполнительной документации, прохождения процедуры лицензирования и подготовки объектов к работе, фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе КрымаСколько объектов построили в Крыму по госпрограммеКакие выплаты и компенсации положены сотрудникам ФАПов и амбулаторий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ленинский район, здоровье, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, фап
Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
Строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов завершается в Ленинском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Медицинская помощь станет доступней жителям сел Ленинского района благодаря появлению в них новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почему возникла необходимость в ФАПах, РИА Новости рассказали в пресс-службе администрации района.
"В некоторых селах вообще не было медицинских учреждений. Где-то были ФАПы или амбулатории, но в разном состоянии, могло, например, отсутствовать отопление. Людям приходилось ездить в соседние села. Все новые фельдшерско-акушерские пункты – это модульные здания. Они уже на завершающем этапе строительства", – пояснили в администрации.
По информации пресс-службы администрации Ленинского района, работать в ФАПах буду медики, которые уже трудились в этих селах. Также планируется привлечение новых специалистов. Вопрос с кадрами здесь стоит очень остро.
Возведение новых ФАПов осуществляется за счет средств, выделенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.
"Новые ФАПы будут введены в эксплуатацию до конца текущего года в селах Бондаренково, Заводское, Либкнехтовка, Марьевка, Октябрьское, Осовины, Семеновка, Уварово, Фонтан, Фронтовое, Челядиново, Яковенково. В настоящее время строительства готовность объектов составляет 99%", – говорится в Telegram-канале Минздрава РК.
По данным ведомства, уже завершены все работы по установке модульных конструкций зданий, завезена новая мебель и медицинское оборудование.
После сдачи подрядчиком исполнительной документации, прохождения процедуры лицензирования и подготовки объектов к работе, фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов.
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