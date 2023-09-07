https://crimea.ria.ru/20230907/pyat-feldshersko-akusherskikh-punktov-otkryli-v-belogorskom-rayone-kryma-1131233754.html

Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма

Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма

В 2023 году в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета по... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T17:56

2023-09-07T17:56

2023-09-07T17:56

радио "спутник в крыму"

анна рубель

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белогорский район

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

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Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике ГС РК Анна Рубель Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике ГС РК Анна Рубель audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В 2023 году в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.При этом Рубель отметила, что в Белогорском районе республики практически все ФАПы будут обновлены: "либо после ремонта, либо это будут объекты нового строительства".Что же касается полуострова в целом то, по словам председателя профильного комитета, ФАПов открывают все больше: "очень большое внимание уделяется модернизации первичного звена в Республике Крым", кроме того, "работает также программа модернизации в рамках национального проекта".Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова.В 2021 году в Крыму стартовала пятилетняя программа модернизации здравоохранения, в рамках которой построены 44 фельдшерско-акушерских пункта, одна врачебная амбулатория, закончен капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения в стране.

https://crimea.ria.ru/20230717/kakie-vyplaty-i-kompensatsii-polozheny-sotrudnikam-fapov-i-ambulatoriy-1130069029.html

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анна рубель, крым, белогорский район, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)