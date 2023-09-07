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Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма
Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма
В 2023 году в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета по... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T17:56
2023-09-07T17:56
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Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике ГС РК Анна Рубель
Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике ГС РК Анна Рубель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В 2023 году в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.При этом Рубель отметила, что в Белогорском районе республики практически все ФАПы будут обновлены: "либо после ремонта, либо это будут объекты нового строительства".Что же касается полуострова в целом то, по словам председателя профильного комитета, ФАПов открывают все больше: "очень большое внимание уделяется модернизации первичного звена в Республике Крым", кроме того, "работает также программа модернизации в рамках национального проекта".Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова.В 2021 году в Крыму стартовала пятилетняя программа модернизации здравоохранения, в рамках которой построены 44 фельдшерско-акушерских пункта, одна врачебная амбулатория, закончен капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения в стране.
https://crimea.ria.ru/20230717/kakie-vyplaty-i-kompensatsii-polozheny-sotrudnikam-fapov-i-ambulatoriy-1130069029.html
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анна рубель, крым, белогорский район, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма

Рубель: за 2023 год в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов

17:56 07.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В 2023 году в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.
Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике ГС РК Анна Рубель
17:56

"В этом году в Белогорском районе Крыма было открыто пять объектов сельского здравоохранения первичного звена, часть из которых были построены с нуля. Новые объекты оснащены полным комплектом оборудования", - рассказала она.

При этом Рубель отметила, что в Белогорском районе республики практически все ФАПы будут обновлены: "либо после ремонта, либо это будут объекты нового строительства".
Что же касается полуострова в целом то, по словам председателя профильного комитета, ФАПов открывают все больше: "очень большое внимание уделяется модернизации первичного звена в Республике Крым", кроме того, "работает также программа модернизации в рамках национального проекта".

"Модульные конструкции – это очень удобно, потому что они приобретаются с полным комплектом оборудования. Это объект под ключ, готовый к работе", - пояснила Рубель.

Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова.
В 2021 году в Крыму стартовала пятилетняя программа модернизации здравоохранения, в рамках которой построены 44 фельдшерско-акушерских пункта, одна врачебная амбулатория, закончен капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения в стране.
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