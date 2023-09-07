Пять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе Крыма
Рубель: за 2023 год в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В 2023 году в Белогорском районе Крыма открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.
"В этом году в Белогорском районе Крыма было открыто пять объектов сельского здравоохранения первичного звена, часть из которых были построены с нуля. Новые объекты оснащены полным комплектом оборудования", - рассказала она.
При этом Рубель отметила, что в Белогорском районе республики практически все ФАПы будут обновлены: "либо после ремонта, либо это будут объекты нового строительства".
Что же касается полуострова в целом то, по словам председателя профильного комитета, ФАПов открывают все больше: "очень большое внимание уделяется модернизации первичного звена в Республике Крым", кроме того, "работает также программа модернизации в рамках национального проекта".
"Модульные конструкции – это очень удобно, потому что они приобретаются с полным комплектом оборудования. Это объект под ключ, готовый к работе", - пояснила Рубель.
Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова.
В 2021 году в Крыму стартовала пятилетняя программа модернизации здравоохранения, в рамках которой построены 44 фельдшерско-акушерских пункта, одна врачебная амбулатория, закончен капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения в стране.