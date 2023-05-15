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К вам едет доктор: в Крым прибыли 7 новых мобильных ФАПов

К вам едет доктор: в Крым прибыли 7 новых мобильных ФАПов - РИА Новости Крым, 15.05.2023

К вам едет доктор: в Крым прибыли 7 новых мобильных ФАПов

В Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова. Это хорошая... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T12:43

2023-05-15T12:43

2023-05-15T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова. Это хорошая альтернатива строительству дорогих модульных ФАПов, сказал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.По словам министра, на территории республики сейчас функционирует уже более 40 подобных медлабораторий на колесах: это не только ФАПы, но и флюорографические комплексы, маммографы, стоматологические кабинеты. Они выезжают на работу в далекие села, где нет стационарных ФАПов.Мобильный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для медицинских осмотров, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым главный врач Ленинской ЦРБ Евгений Соколов."Есть гинекологическое кресло, электрокардиограф, дефибриллятор для срочной реанимации, если вдруг что-то экстренное случится. Есть анализаторы крови и мочи, ростомер и весы для взрослых и детей", - перечисляет доктор.В таком мобильном комплексе могут одновременно вести прием два врача. В селах он очень необходим."В моем районе 26 стационарных ФАПов, - поделился с журналистами и.о. главного врача Раздольненской районной больницы Владимир Грузин. – из них 16 уже заменены на новые, а шесть мы не будем восстанавливать, потому что приписного населения в селе меньше 100 человек, ставить там комплекс стоимостью больше 20 миллионов – это нецелесообразно. Мобильный ФАП в четыре раза дешевле".На сегодняшний день в Раздольненском районе есть передвижной флюоромаммограф, который выезжает по графику два раза в неделю и в среднем обслуживает за смену от 50 до 70 человек, говорит главврач."То есть, этот ФАП поедет рядом с маммографом, мы тут же сделаем флюрку, и это войдет в исполнение нацпроекта по диспансеризации и профосмотров", - пояснил он.В 2021 году в Крыму стартовала пятилетняя программа модернизации здравоохранения, в рамках которой были построены 44 фельдшерско-акушерских пункта, одна врачебная амбулатория, закончен капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаКогда в Крыму появятся цифровые медкартыПовышение качества медпомощи в России: новые поручения Путина

https://crimea.ria.ru/20230407/v-gololed-i-po-goram-krymskie-mediki-poluchili-24-mashiny-skoroy-pomoschi-1128042591.html

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