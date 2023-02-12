https://crimea.ria.ru/20230212/kogda-v-krymu-poyavyatsya-tsifrovye-medkarty-1126861574.html

Когда в Крыму появятся цифровые медкарты

Когда в Крыму появятся цифровые медкарты - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Когда в Крыму появятся цифровые медкарты

В Крыму слишком медленно ведется работа по внедрению электронных медицинских карт и созданию так называемого единого цифрового контура в здравоохранении. Об... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T08:01

2023-02-12T08:01

2023-02-12T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму слишком медленно ведется работа по внедрению электронных медицинских карт и созданию так называемого единого цифрового контура в здравоохранении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый замминистра здравоохранения региона Ольга Растригина.Отвечая на вопрос о динамике внедрения цифровых карт в регионе и обмене информацией с медицинскими учреждениями в других субъектах, первый замминистра признала, что "на сегодняшний день медучреждения республики не взаимодействуют с другими субъектами РФ"."При этом между медицинскими организациями и министерством на территории Крыма возможен обмен информации. В частности, 90 учреждений здравоохранения уже обмениваются информацией между собой. В частности – ФАПы взаимодействуют с центральной районными больницами и республиканскими исследовательскими центрами, однако только в части направлений на обследование пациентов и получения результатов", – подчеркнула Растригина. Кроме того, в регионе доступна услуга оформления электронных больничных и записи к врачам-специалистам онлайн через портал Госуслуг.Растригина также отметила, что в регионе все же постепенно идет оцифровка существующих медицинских документов и медицинских карт.Однако карты новорожденных сразу начинают вести в цифровой форме. То есть "электронный документ содержит не только результаты анализов, направления на исследования, но и сама карта может открываться в любом медицинском учреждении не только на территории республики, но и в других регионах", - резюмировала первый замминистра здравоохранения Крыма.После окончательного внедрения единый цифровой контур должен помочь повысить эффективность работы системы здравоохранения Крыма. Вторая цель проекта – реализация электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале Госуслуг.Единый цифровой контур обеспечивает взаимодействие и обмен информацией между медицинскими учреждениями, аптеками, учреждениями медико‑социальной экспертизы, медработниками и пациентами как внутри одного субъекта, так и за его пределами. Создание контура – одно из поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.Крыму на создание единого цифрового контура в рамках нацпроекта "Здравоохранения" выделен 1 млрд 378 млн рублей. Федеральный проект начали реализовывать в 2019 году, установленный срок окончания – 2024 год.

https://crimea.ria.ru/20221201/minzdrav-usilit-nablyudenie-za-lyudmi-s-psikhicheskimi-rasstroystvami-1125633394.html

https://crimea.ria.ru/20221126/v-novykh-regionakh-rossii-trebuetsya-bolshe-medikov--minzdrav--1125557329.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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