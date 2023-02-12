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Когда в Крыму появятся цифровые медкарты - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Когда в Крыму появятся цифровые медкарты
Когда в Крыму появятся цифровые медкарты - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Когда в Крыму появятся цифровые медкарты
В Крыму слишком медленно ведется работа по внедрению электронных медицинских карт и созданию так называемого единого цифрового контура в здравоохранении. Об... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T08:01
2023-02-12T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму слишком медленно ведется работа по внедрению электронных медицинских карт и созданию так называемого единого цифрового контура в здравоохранении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый замминистра здравоохранения региона Ольга Растригина.Отвечая на вопрос о динамике внедрения цифровых карт в регионе и обмене информацией с медицинскими учреждениями в других субъектах, первый замминистра признала, что "на сегодняшний день медучреждения республики не взаимодействуют с другими субъектами РФ"."При этом между медицинскими организациями и министерством на территории Крыма возможен обмен информации. В частности, 90 учреждений здравоохранения уже обмениваются информацией между собой. В частности – ФАПы взаимодействуют с центральной районными больницами и республиканскими исследовательскими центрами, однако только в части направлений на обследование пациентов и получения результатов", – подчеркнула Растригина. Кроме того, в регионе доступна услуга оформления электронных больничных и записи к врачам-специалистам онлайн через портал Госуслуг.Растригина также отметила, что в регионе все же постепенно идет оцифровка существующих медицинских документов и медицинских карт.Однако карты новорожденных сразу начинают вести в цифровой форме. То есть "электронный документ содержит не только результаты анализов, направления на исследования, но и сама карта может открываться в любом медицинском учреждении не только на территории республики, но и в других регионах", - резюмировала первый замминистра здравоохранения Крыма.После окончательного внедрения единый цифровой контур должен помочь повысить эффективность работы системы здравоохранения Крыма. Вторая цель проекта – реализация электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале Госуслуг.Единый цифровой контур обеспечивает взаимодействие и обмен информацией между медицинскими учреждениями, аптеками, учреждениями медико‑социальной экспертизы, медработниками и пациентами как внутри одного субъекта, так и за его пределами. Создание контура – одно из поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.Крыму на создание единого цифрового контура в рамках нацпроекта "Здравоохранения" выделен 1 млрд 378 млн рублей. Федеральный проект начали реализовывать в 2019 году, установленный срок окончания – 2024 год.
https://crimea.ria.ru/20221201/minzdrav-usilit-nablyudenie-za-lyudmi-s-psikhicheskimi-rasstroystvami-1125633394.html
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крым, минздрав крыма, минздрав рф, общество
Когда в Крыму появятся цифровые медкарты

Минздрав: Когда здравоохранение Крыма войдет в единый цифровой контур России

08:01 12.02.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКогда здравоохранение Крыма войдет в единый цифровой контур России
Когда здравоохранение Крыма войдет в единый цифровой контур России - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму слишком медленно ведется работа по внедрению электронных медицинских карт и созданию так называемого единого цифрового контура в здравоохранении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый замминистра здравоохранения региона Ольга Растригина.
Отвечая на вопрос о динамике внедрения цифровых карт в регионе и обмене информацией с медицинскими учреждениями в других субъектах, первый замминистра признала, что "на сегодняшний день медучреждения республики не взаимодействуют с другими субъектами РФ".
"При этом между медицинскими организациями и министерством на территории Крыма возможен обмен информации. В частности, 90 учреждений здравоохранения уже обмениваются информацией между собой. В частности – ФАПы взаимодействуют с центральной районными больницами и республиканскими исследовательскими центрами, однако только в части направлений на обследование пациентов и получения результатов", – подчеркнула Растригина.
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Кроме того, в регионе доступна услуга оформления электронных больничных и записи к врачам-специалистам онлайн через портал Госуслуг.
Растригина также отметила, что в регионе все же постепенно идет оцифровка существующих медицинских документов и медицинских карт.

"Амбулаторные поликлинические карты и истории болезни пациентов также не в полной мере создаются и заполняются в электронной форме. Сохраняется ведение бумажной документации. Но врачи уже работают в шаблонах, что ускоряет заполнение медкарты", – добавила она.

Однако карты новорожденных сразу начинают вести в цифровой форме. То есть "электронный документ содержит не только результаты анализов, направления на исследования, но и сама карта может открываться в любом медицинском учреждении не только на территории республики, но и в других регионах", - резюмировала первый замминистра здравоохранения Крыма.
После окончательного внедрения единый цифровой контур должен помочь повысить эффективность работы системы здравоохранения Крыма. Вторая цель проекта – реализация электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале Госуслуг.
Единый цифровой контур обеспечивает взаимодействие и обмен информацией между медицинскими учреждениями, аптеками, учреждениями медико‑социальной экспертизы, медработниками и пациентами как внутри одного субъекта, так и за его пределами. Создание контура – одно из поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.
Крыму на создание единого цифрового контура в рамках нацпроекта "Здравоохранения" выделен 1 млрд 378 млн рублей. Федеральный проект начали реализовывать в 2019 году, установленный срок окончания – 2024 год.
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