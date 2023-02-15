https://crimea.ria.ru/20230215/povyshenie-kachestva-medpomoschi-v-rossii-novye-porucheniya-putina-1127003312.html

Повышение качества медпомощи в России: новые поручения Путина

Повышение качества медпомощи в России: новые поручения Путина - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Повышение качества медпомощи в России: новые поручения Путина

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T18:46

2023-02-15T18:46

2023-02-15T18:47

владимир путин (политик)

новости

здравоохранение в россии

общество

татьяна голикова

михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения.Вместе с тем президент отметил, что повышение качества медицинской помощи в регионах требует большой работы."В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов", - приводит слова Путина РИА Новости.Также президент подчеркнул, что "несмотря на те сложности, которые нам пытаются создать извне", планы по развитию здравоохранения в России будут реализованы, и власти имеют "все возможности реализовать эти планы досрочно".Ранее правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, по ней граждане могут получить, в том числе высокотехнологичную и специализированную помощь. Программой также предусмотрены увеличение числа доступных видов услуг; расширение возможности медицинской реабилитации, которая теперь будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медизделий. Кроме того, предусмотрены новые направления - профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение.В 2023 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" власти планируют направить 310 млрд руб, в 2024-м - 309 млрд руб. При этом отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделенияАвтопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовинуВ Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета

https://crimea.ria.ru/20230212/kogda-v-krymu-poyavyatsya-tsifrovye-medkarty-1126861574.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, здравоохранение в россии, общество, татьяна голикова, михаил мурашко