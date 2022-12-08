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В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета
В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета
С 1 января 2023 года медицинские работники в Крыму начнут получать специальные доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T16:01
2022-12-08T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года медицинские работники в Крыму начнут получать специальные доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Районные больницыЕжемесячная надбавка для среднего медицинского персонала районных больниц составит 8 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. рублей.Региональные надбавкиТакже в республике действует региональная надбавка медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям. Для врачей – 7 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров – 5 тыс. рублей в месяц, для акушеров и медицинских сестер – 4 тыс. рублей в месяц.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, около миллиона врачей и медсестер в России получат допвыплаты с 1 января 2023 года. Об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Мера коснется медицинского персонала первичного звена, работников центральных и районных больниц и сотрудников скорой помощи.Также по теме: Голикова анонсировала упрощение получения мер соцподдержки к 2024 году
https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html
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крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, соцзащита, россия
В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета

С 1 января медики в Крыму начнут получать новые специальные выплаты

16:01 08.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года медицинские работники в Крыму начнут получать специальные доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
"Врачи центральных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена – 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тыс. рублей", – уточняется в сообщении.
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Районные больницы
Ежемесячная надбавка для среднего медицинского персонала районных больниц составит 8 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. рублей.
"В Крыму выплаты охватят порядка двух тысяч врачей, четыре тысячи работников среднего медперсонала и около 500 человек младшего медицинского персонала", - сообщила заместитель председателя Совмина РК, министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
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Региональные надбавки
Также в республике действует региональная надбавка медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям. Для врачей – 7 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров – 5 тыс. рублей в месяц, для акушеров и медицинских сестер – 4 тыс. рублей в месяц.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, около миллиона врачей и медсестер в России получат допвыплаты с 1 января 2023 года. Об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Мера коснется медицинского персонала первичного звена, работников центральных и районных больниц и сотрудников скорой помощи.
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