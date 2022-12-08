https://crimea.ria.ru/20221208/v-krymu-mediki-poluchat-spetsvyplaty-iz-federalnogo-byudzheta-1125756093.html

В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета

В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета

С 1 января 2023 года медицинские работники в Крыму начнут получать специальные доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T16:01

2022-12-08T16:01

2022-12-08T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года медицинские работники в Крыму начнут получать специальные доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Районные больницыЕжемесячная надбавка для среднего медицинского персонала районных больниц составит 8 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. рублей.Региональные надбавкиТакже в республике действует региональная надбавка медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям. Для врачей – 7 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров – 5 тыс. рублей в месяц, для акушеров и медицинских сестер – 4 тыс. рублей в месяц.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, около миллиона врачей и медсестер в России получат допвыплаты с 1 января 2023 года. Об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Мера коснется медицинского персонала первичного звена, работников центральных и районных больниц и сотрудников скорой помощи.Также по теме: Голикова анонсировала упрощение получения мер соцподдержки к 2024 году

https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html

https://crimea.ria.ru/20221128/milliardy-na-zdorove-skolko-deneg-vydelili-krymu-za-vosem-let-1125582937.html

https://crimea.ria.ru/20221117/gde-novorozhdennye-poluchayut-ekstrennuyu-pomosch-medikov-v-krymu--neonatolog-1125424017.html

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крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, соцзащита, россия