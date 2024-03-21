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В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории
В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории
Троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:43
2024-03-21T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2021 году Белогорская центральная районная больница заключила госконтракт со строительной фирмой на капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Новожиловка на общую сумму более 22 миллионов рублей.Руководители фирмы-подрядчика изготовили подложные документы, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах. В результате злоумышленники необоснованно получили 4,3 миллиона рублей.Преступление выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму.Как отметили в пресс-службе прокуратуры республики, нанесенный бюджету республики ущерб полностью возмещен в ходе предварительного расследования.Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взяткуВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
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РИА Новости Крым
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суд, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, мвд по республике крым, происшествия
В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории

В Крыму троих подрядчиков накажут за мошенничество на 4 млн рублей при ремонте амбулатории

17:43 21.03.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток в зале судебных заседаний.
Молоток в зале судебных заседаний. - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в 2021 году Белогорская центральная районная больница заключила госконтракт со строительной фирмой на капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Новожиловка на общую сумму более 22 миллионов рублей.
Руководители фирмы-подрядчика изготовили подложные документы, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах. В результате злоумышленники необоснованно получили 4,3 миллиона рублей.
Преступление выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры республики, нанесенный бюджету республики ущерб полностью возмещен в ходе предварительного расследования.
Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.
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