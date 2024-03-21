https://crimea.ria.ru/20240321/v-krymu-podryadchikov-budut-sudit-za-moshennichestvo-pri-remonte-ambulatorii-1135904027.html

В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории

В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулатории

Троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T17:43

2024-03-21T17:43

2024-03-21T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2021 году Белогорская центральная районная больница заключила госконтракт со строительной фирмой на капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Новожиловка на общую сумму более 22 миллионов рублей.Руководители фирмы-подрядчика изготовили подложные документы, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах. В результате злоумышленники необоснованно получили 4,3 миллиона рублей.Преступление выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму.Как отметили в пресс-службе прокуратуры республики, нанесенный бюджету республики ущерб полностью возмещен в ходе предварительного расследования.Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взяткуВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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