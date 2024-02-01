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В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку
В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку
Инженер Службы технического надзора Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки, сообщают главное следственное управление СК России по... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Инженер Службы технического надзора Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки, сообщают главное следственное управление СК России по региону и прокуратура республики.Обвиняемый предложил руководителям фирмы-подрядчика за взятку ускорить процесс подписания актов выполненного капремонта врачебных амбулаторий в Белогорском районе и в дальнейшем не проводить проверку фактических работ.Размер незаконного вознаграждения составил 680 тысяч рублей. Сумму инженер указал перечислять частями на счета его дочери и сожительницы.Сотрудники МВД по республике задержали злоумышленника осенью прошлого года.Прокурор республики Олег Камшилов утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Суд в Евпатории ранее приговорил к 11 годам колонии бывшего первого замглавы администрации города. Его признали виновным в получении взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления об его аренде без торгов.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиСледком возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в КерчиБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
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прокуратура республики крым, крымский следком, крым, происшествия, новости крыма, общество, олег кашмилов
В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку
В Крыму инженера службы технадзора будут судить за взятку в 680 тысяч рублей
17:01 01.02.2024 (обновлено: 17:03 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Инженер Службы технического надзора Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки, сообщают главное следственное управление СК России по региону и прокуратура республики.
Обвиняемый предложил руководителям фирмы-подрядчика за взятку ускорить процесс подписания актов выполненного капремонта врачебных амбулаторий в Белогорском районе и в дальнейшем не проводить проверку фактических работ.
Размер незаконного вознаграждения составил 680 тысяч рублей. Сумму инженер указал перечислять частями на счета его дочери и сожительницы.
Сотрудники МВД по республике задержали злоумышленника осенью прошлого года.
Прокурор республики Олег Камшилов утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
Суд в Евпатории ранее приговорил к 11 годам колонии бывшего первого замглавы администрации города. Его признали виновным в получении взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления об его аренде без торгов.
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