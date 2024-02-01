https://crimea.ria.ru/20240201/v-krymu-budut-sudit-inzhenera-sluzhby-tekhnadzora-za-krupnuyu-vzyatku-1134623307.html

В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку

В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку

Инженер Службы технического надзора Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки, сообщают главное следственное управление СК России по... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T17:01

2024-02-01T17:01

2024-02-01T17:03

прокуратура республики крым

крымский следком

крым

происшествия

новости крыма

общество

олег кашмилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725037_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f0d247a3a4c2eab8125d4e583e7c47e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Инженер Службы технического надзора Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки, сообщают главное следственное управление СК России по региону и прокуратура республики.Обвиняемый предложил руководителям фирмы-подрядчика за взятку ускорить процесс подписания актов выполненного капремонта врачебных амбулаторий в Белогорском районе и в дальнейшем не проводить проверку фактических работ.Размер незаконного вознаграждения составил 680 тысяч рублей. Сумму инженер указал перечислять частями на счета его дочери и сожительницы.Сотрудники МВД по республике задержали злоумышленника осенью прошлого года.Прокурор республики Олег Камшилов утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Суд в Евпатории ранее приговорил к 11 годам колонии бывшего первого замглавы администрации города. Его признали виновным в получении взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления об его аренде без торгов.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиСледком возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в КерчиБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крымский следком, крым, происшествия, новости крыма, общество, олег кашмилов