https://crimea.ria.ru/20240118/sledkom-vozbudil-ugolovnye-dela-o-korruptsionnykh-prestupleniyakh-v-kerchi-1134283075.html

Следком возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в Керчи

Следком возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в Керчи - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Следком возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в Керчи

Возбуждены уголовные дела в отношении работников муниципального предприятия Керчи о должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Крымский... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T12:46

2024-01-18T12:46

2024-01-18T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Возбуждены уголовные дела в отношении работников муниципального предприятия Керчи о должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Крымский следком.Главным следственным управлением СК РФ по Крыму и Севастополю возбужден ряд уголовных дел в отношении должностных лиц МУП "ЖилсервисКерчь" по факту получения взяток группой лиц, использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, служебного подлога.Следственным отделом по г. Керчь Главного следственного управления установлено, что в июле 2023 года начальник ЖЭУ № 4 муниципального предприятия освободила лицо от назначенного судом административного наказания в виде 50 часов обязательных работ. Должностное лицо лично внесла не соответствующие действительности сведения привлеченного к ответственности в табели о выходе на работу, и на основании представленных в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов учетных документов исполнительное производство было против него было прекращено. В октябре 2023 года за взятку в размере 20 тысяч рублей начальник и мастер участка ЖЭУ № 6 муниципального предприятия освободили лицо от назначенного судом за совершение административных правонарушений наказания в виде 200 часов обязательных работ, представив в уполномоченный орган по исполнению судебных актов сфальсифицированные документы учета – табели выхода на работу.Противозаконная деятельность должностных лиц была выявлена во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В рамках следствия будут проверены возможные эпизоды преступной деятельности фигурантов и причастность иных должностных лиц предприятия. Расследование уголовных дел продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда "пропали" деньги для муниципалитетов Севастополя Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверияВ Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, мвд по республике крым, происшествия, керчь, новости крыма