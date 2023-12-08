https://crimea.ria.ru/20231208/glavu-inkermana-snyali-s-dolzhnosti-v-svyazi-s-utratoy-doveriya-1133390802.html

Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия

Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия

Глава города Инкерман снят с должности по решению Балаклавского районного суда, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T12:51

2023-12-08T12:51

2023-12-08T13:49

севастополь

инкерман

михаил развожаев

прокуратура города севастополя

новости крыма

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава города Инкерман снят с должности по решению Балаклавского районного суда, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Деятельность чиновника по представлению прокуратуры проверяло Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя. Факты коррупции подтвердились, сообщил Развожаев."Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, мной иск был поддержан. Суд удовлетворил наше ходатайство о вступлении в качестве соистца. Так же, как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении Родиона Ивановича из партии".По данным прокурора города Максима Жука, в 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили более 60 лиц, а в общем за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений.Так, в ноябре суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения. Обвинение доказало его вину в халатности и получении взятки.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда "пропали" деньги для муниципалитетов Севастополя Морским инспекторам в Севастополе грозит до 10 лет за фиктивный экзаменВ Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура

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инкерман

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, инкерман, михаил развожаев, прокуратура города севастополя, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, коррупция