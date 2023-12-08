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Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия
Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия
Глава города Инкерман снят с должности по решению Балаклавского районного суда, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T12:51
2023-12-08T13:49
севастополь
инкерман
михаил развожаев
прокуратура города севастополя
новости крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава города Инкерман снят с должности по решению Балаклавского районного суда, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Деятельность чиновника по представлению прокуратуры проверяло Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя. Факты коррупции подтвердились, сообщил Развожаев."Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, мной иск был поддержан. Суд удовлетворил наше ходатайство о вступлении в качестве соистца. Так же, как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении Родиона Ивановича из партии".По данным прокурора города Максима Жука, в 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили более 60 лиц, а в общем за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений.Так, в ноябре суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения. Обвинение доказало его вину в халатности и получении взятки.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда "пропали" деньги для муниципалитетов Севастополя Морским инспекторам в Севастополе грозит до 10 лет за фиктивный экзаменВ Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, инкерман, михаил развожаев, прокуратура города севастополя, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, коррупция
Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия

Решением суда в Севастополе главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия

12:51 08.12.2023 (обновлено: 13:49 08.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПортфель. Архивное фото
Портфель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Глава города Инкерман снят с должности по решению Балаклавского районного суда, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Балаклавский районный суд сегодня принял решение об удалении главы Инкермана Родиона Ивановича Демченко с должности в связи с утратой доверия", - написал он в своем Telegram-канале.
Деятельность чиновника по представлению прокуратуры проверяло Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя. Факты коррупции подтвердились, сообщил Развожаев.
"Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, мной иск был поддержан. Суд удовлетворил наше ходатайство о вступлении в качестве соистца. Так же, как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении Родиона Ивановича из партии".
По данным прокурора города Максима Жука, в 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили более 60 лиц, а в общем за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений.
Так, в ноябре суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения. Обвинение доказало его вину в халатности и получении взятки.
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СевастопольИнкерманМихаил РазвожаевПрокуратура города СевастополяНовости КрымаКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКоррупция
 
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