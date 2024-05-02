https://crimea.ria.ru/20240502/veter-i-kholod-pogoda-v-krymu-na-2-maya-1136975808.html

Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая

Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая

Погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится ветренная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T00:01

2024-05-02T00:01

2024-05-02T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится ветренная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем потеплеет до +22.На территории полуострова действует штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240501/novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1136968218.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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