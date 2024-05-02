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Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая
Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая
Погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится ветренная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T00:01
2024-05-02T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится ветренная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем потеплеет до +22.На территории полуострова действует штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240501/novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1136968218.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крымская погода
Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая

Прогноз погоды в Крыму на 2 мая

00:01 02.05.2024
 
© РИА Новости КрымВ Керчи расцвела сакура
В Керчи расцвела сакура - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится ветренная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, на южном побережье до +15; днем +20…+25, в горах +14…+19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем потеплеет до +22.
На территории полуострова действует штормовое предупреждение.
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Вчера, 10:36
Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
21:55Главное за день: 1 мая
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20:32Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
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