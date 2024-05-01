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Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут
Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут
В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T14:15
2024-05-01T14:15
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Маршрут работает на регулярной основе, длина полного оборотного рейса составляет 31,2 километра, уточнили в ведомстве.&nbsp; Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута №199-24 Советский - Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Алуште приведут в порядок автовокзалВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
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общественный транспорт, симферополь, минтранс крыма, крым, новости крыма, логистика
Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут

В Крыму запустили новый автобусный маршрут Симферополь - Урожайное

14:15 01.05.2024
 
© ГУП РК "Крымтроллейбус"Автобус
Автобус
© ГУП РК "Крымтроллейбус"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Об этом сообщили в республиканском минтрансе.
Маршрут работает на регулярной основе, длина полного оборотного рейса составляет 31,2 километра, уточнили в ведомстве. 
"На маршруте работает новая техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что гарантирует комфорт и безопасность наших пассажиров", - добавили в минтрансе. 
Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута №199-24 Советский - Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.
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