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Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут
Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут
В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T14:15
2024-05-01T14:15
2024-05-01T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Маршрут работает на регулярной основе, длина полного оборотного рейса составляет 31,2 километра, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута №199-24 Советский - Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Алуште приведут в порядок автовокзалВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
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общественный транспорт, симферополь, минтранс крыма, крым, новости крыма, логистика
Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут
В Крыму запустили новый автобусный маршрут Симферополь - Урожайное