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В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд
В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд
В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд: принят соответствующий законопроект. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Государственного совета со... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T16:21
2024-04-18T16:21
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крым
транспорт
общественный транспорт
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд: принят соответствующий законопроект. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Государственного совета со ссылкой на его председателя Владимира Константинова.В частности, человек получит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, если нарушил порядок подтверждения факта оплаты проезда и перевозки детей, которые следуют вместе с ним, и порядок подтверждения права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок. Повторное совершение данного нарушения грозит штрафом в размере от 2000 до 2500 рублей.При нарушении порядка подтверждения пассажиром факта оплаты перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы, бесплатного провоза ручной клади будет выписан штраф в размере от 500 до 1000 рублей. За повторное совершение данного нарушения штраф будет увеличен до 1500-2500 рублей.По законопроекту, полномочиями составлять протоколы о данных административных правонарушениях наделены должностные лица – организаторы муниципальных маршрутов регулярных перевозок.Кроме того, Владимир Константинов напомнил, что в Крыму до 40 категорий граждан имеют право на меру социальной поддержки по льготному проезду. Транспортные предприятия при этом получают компенсацию за фактически предоставленные гражданам меры соцподдержки по льготному проезду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в четыре раза увеличили штраф для "зайцев" в транспортеВ Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспортеЧем опасен добор пассажиров и грузов на междугородние автобусы в Крыму
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, транспорт, общественный транспорт, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), штрафы
В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд

В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд

16:21 18.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд: принят соответствующий законопроект. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Государственного совета со ссылкой на его председателя Владимира Константинова.

"Законопроектом предлагается ужесточить штрафные санкции для лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности по оплате проезда и провоза багажа", – говорится в сообщении.

В частности, человек получит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, если нарушил порядок подтверждения факта оплаты проезда и перевозки детей, которые следуют вместе с ним, и порядок подтверждения права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок. Повторное совершение данного нарушения грозит штрафом в размере от 2000 до 2500 рублей.
При нарушении порядка подтверждения пассажиром факта оплаты перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы, бесплатного провоза ручной клади будет выписан штраф в размере от 500 до 1000 рублей. За повторное совершение данного нарушения штраф будет увеличен до 1500-2500 рублей.
По законопроекту, полномочиями составлять протоколы о данных административных правонарушениях наделены должностные лица – организаторы муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Кроме того, Владимир Константинов напомнил, что в Крыму до 40 категорий граждан имеют право на меру социальной поддержки по льготному проезду. Транспортные предприятия при этом получают компенсацию за фактически предоставленные гражданам меры соцподдержки по льготному проезду.
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Новости КрымаКрымТранспортОбщественный транспортВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Штрафы
 
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