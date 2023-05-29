https://crimea.ria.ru/20230529/chem-opasen-dobor-passazhirov-i-gruzov-na-mezhdugorodnie-avtobusy-v-krymu-1129063410.html

Чем опасен добор пассажиров и грузов на междугородние автобусы в Крыму

Чем опасен добор пассажиров и грузов на междугородние автобусы в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Чем опасен добор пассажиров и грузов на междугородние автобусы в Крыму

Добор водителями междугородних автобусов пассажиров без билетов возле автостанций Крыма негативно отражается на качестве перевозок, а также может нести прямую... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T20:39

2023-05-29T20:39

2023-05-29T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Добор водителями междугородних автобусов пассажиров без билетов возле автостанций Крыма негативно отражается на качестве перевозок, а также может нести прямую угрозу для здоровья и жизни людей. Какие меры принимает республиканский минтранс для снижения числа неучтенных пассажиров, и почему не стоит платить водителю наличными – в материале РИА Новости Крым.Почти каждый крымчанин сталкивался с ситуацией, когда автобус междугороднего направления, едва покинув территорию автовокзала, делает остановку и добирает пассажиров-безбилетников. Деньги за проезд они передают водителю, но ни билетов, ни тем более кассовых чеков, не получают. Порой количество таких "досаженных" в разы превосходит число тех, кто едет с билетами."Традиционные" места "дополнительного набора" пассажиров в Симферополе известны – это площадь под башней с часами автостанции "Курортная" для направлений Ялта-Алушта, бульвар Ленина – для севастопольского направления. А также остановка общественного транспорта на Севастопольской в районе автостанции "Западная" и выезд с Центрального автовокзала на улице Киевская.Без страховки и на старых автобусах"Уплаченные водителю средства проходят мимо кассы перевозчика, предприятие теряет прибыль, а бюджет – поступления. Это негативно отражается на качестве пассажирских перевозок на полуострове и на обновлении транспортных средств", – сообщил завотделом контроля по исполнению законодательства на транспорте управления по организации и развитию перевозок на транспорте республиканского минтранса Тимур Сеттаров.Однако экономическая составляющая – далеко не полный спектр негативных последствий таких перевозок. В первую очередь они могут представлять опасность для самих пассажиров-безбилетников. Билет –не только проездной документ, но и страховка на случай, если в пути автобус попадет в аварию, а здоровью пассажира будет нанесен ущерб.Безопасность на транспортеЕще одна не менее важная причина борьбы с добором пассажиров вне автовокзалов и станций – обеспечение безопасности на транспорте, так как никто не проверяет ни их личности на предмет розыска, ни их багаж.На полуострове действует желтый (высокий) режим террористической угрозы и введен средний уровень реагирования, со стороны водителей крайне неосмотрительно "подбирать" вблизи автостанций людей, которые по каким-то причинам предпочли не попадаться на камеры видеонаблюдения и на глаза полицейским и сотрудникам службы безопасности."Нарушением является и передача посылок с водителем", – продолжил Сеттаров. В случае выявления таких фактов, виновного привлекают к административной ответственности. Он порекомендовал гражданам сообщать о провозе таких посылок на горячую линию "Крымавтотранса" или в Ространснадзор по Южному федеральному округу.Водитель добирает пассажиров – куда сообщатьДобор пассажиров является грубым нарушением, с которым в Крыму стараются бороться. В частности, в договоре между занимающимся автостанционным обслуживанием предприятием "Крымавтотранс" и перевозчиками указаны штрафные санкции в отношении последнего, пояснил завотделом контроля по исполнению законодательства на транспорте."В этой связи ведется фиксация нарушений, когда водитель добирает пассажиров возле автостанций или же осуществляет посадку или высадку вне установленных мест. Материалы по таким нарушениям собирают сотрудники автостанций и передают в Крымское межрегиональное управление автодорожного надзора для принятия решений и составления протоколов в отношении нарушителей", – уточнил Сеттаров и добавил, что штрафы выписываются как водителю, так и перевозчику.Собеседник также порекомендовал крымчанам фиксировать факты добора пассажиров и передавать сведения на горячую линию "Крымавтотранса" с указанием времени, рейса и госномера автобуса.Минтранс Крыма также проводит мероприятия, направленные на выявление таксистов, которые работают без соответствующих разрешений и лицензий. За прошлый год межведомственная рабочая группа выявила 17 фактов таких нарушений, с начала это года – уже пять.Читайте также на РИА Новости Крым:15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в СевастополеВ Симферополе изменится расписание общественного транспортаСколько стоит приехать в Крым - инфографика

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https://crimea.ria.ru/20230519/taksi-pod-voprosom-novaya-reforma-mozhet-ostavit-voditeley-bez-raboty-1128814341.html

https://crimea.ria.ru/20230430/pervye-passazhiry-reysa-sankt-peterburg--simferopol-pribyli-v-krym-1128457260.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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