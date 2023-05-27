https://crimea.ria.ru/20230527/v-simferopole-izmenitsya-raspisanie-obschestvennogo-transporta-1128974728.html
В Симферополе изменится расписание общественного транспорта
В Симферополе изменится расписание общественного транспорта - РИА Новости Крым, 27.05.2023
В Симферополе изменится расписание общественного транспорта
Симферопольское предприятие "Горавтотранс" и "Крымтроллейбус" будут объединены в одно предприятие. По этой причине в течение ближайшего месяца возможны... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T08:02
2023-05-27T08:02
2023-05-27T08:02
радио "спутник в крыму"
крымтроллейбус
вячеслав мартынов
транспорт
крым
новости крыма
общество
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/35/1114943513_0:119:5200:3044_1920x0_80_0_0_20469da6e56ee3109a7e737a492c7526.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Симферопольское предприятие "Горавтотранс" и "Крымтроллейбус" будут объединены в одно предприятие. По этой причине в течение ближайшего месяца возможны изменения на некоторых городских маршрутах Симферополя, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель генерального директора предприятия "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов."Горавтотранс – это большое транспортное предприятие, у которого ежедневно на улицы выходят 60 автобусов, они обслуживают 13 городских маршрутов, и все это хозяйство переходит к нам, в "Крымтроллейбус". Я бы хотел обратить внимание симферопольцев, не стоит переживать, никаких катастрофических последствий не будет", - сказал он.В ближайшее время возможны некоторые подвижки в расписании или замена автобусов на маршрутах, предупредил Вячеслав Мартынов. По его словам, специалисты сейчас занимаются изучением пассажиропотока.Кроме того, в курортных городах полуострова возможны изменения расписания в связи с началом туристического сезона. По всем вопросам, связанным с работой городских маршрутов, представитель предприятия попросил звонить на телефон горячей линии +7978 838 54 32. Необходимую информацию можно также найти на сайте "Крымтроллейбуса" либо в Telegram-ботах, созданных в каждом городе Крыма.В этом году "Крымтроллейбус" перевез на 41% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в компании большой недобор водителей как троллейбусов, так и автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейВ Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/35/1114943513_493:0:4708:3161_1920x0_80_0_0_017a1a24a6207441ddd0792947d7fcb6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымтроллейбус, вячеслав мартынов, транспорт, крым, новости крыма, общество, симферополь
В Симферополе изменится расписание общественного транспорта
В Симферополе изменят график движения некоторых маршрутов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым.
Симферопольское предприятие "Горавтотранс" и "Крымтроллейбус" будут объединены в одно предприятие. По этой причине в течение ближайшего месяца возможны изменения на некоторых городских маршрутах Симферополя, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель генерального директора предприятия "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.
"Горавтотранс – это большое транспортное предприятие, у которого ежедневно на улицы выходят 60 автобусов, они обслуживают 13 городских маршрутов, и все это хозяйство переходит к нам, в "Крымтроллейбус". Я бы хотел обратить внимание симферопольцев, не стоит переживать, никаких катастрофических последствий не будет", - сказал он.
В ближайшее время возможны некоторые подвижки в расписании или замена автобусов на маршрутах, предупредил Вячеслав Мартынов. По его словам, специалисты сейчас занимаются изучением пассажиропотока.
"Возможно, там, где сегодня ходит один автобус, будет ходить больше, или останется один, но большой. Какие бы ни были изменения, они будут экспериментальными. Если население района будет не удовлетворено таким расписанием, мы либо вернем как было, либо найдем консенсус", - заверил Мартынов.
Кроме того, в курортных городах полуострова возможны изменения расписания в связи с началом туристического сезона.
По всем вопросам, связанным с работой городских маршрутов, представитель предприятия попросил звонить на телефон горячей линии +7978 838 54 32. Необходимую информацию можно также найти на сайте "Крымтроллейбуса" либо в Telegram-ботах, созданных в каждом городе Крыма.
В этом году "Крымтроллейбус" перевез
на 41% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в компании большой недобор водителей
как троллейбусов, так и автобусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: