https://crimea.ria.ru/20230527/v-simferopole-izmenitsya-raspisanie-obschestvennogo-transporta-1128974728.html

В Симферополе изменится расписание общественного транспорта

В Симферополе изменится расписание общественного транспорта - РИА Новости Крым, 27.05.2023

В Симферополе изменится расписание общественного транспорта

Симферопольское предприятие "Горавтотранс" и "Крымтроллейбус" будут объединены в одно предприятие. По этой причине в течение ближайшего месяца возможны... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T08:02

2023-05-27T08:02

2023-05-27T08:02

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Симферопольское предприятие "Горавтотранс" и "Крымтроллейбус" будут объединены в одно предприятие. По этой причине в течение ближайшего месяца возможны изменения на некоторых городских маршрутах Симферополя, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель генерального директора предприятия "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов."Горавтотранс – это большое транспортное предприятие, у которого ежедневно на улицы выходят 60 автобусов, они обслуживают 13 городских маршрутов, и все это хозяйство переходит к нам, в "Крымтроллейбус". Я бы хотел обратить внимание симферопольцев, не стоит переживать, никаких катастрофических последствий не будет", - сказал он.В ближайшее время возможны некоторые подвижки в расписании или замена автобусов на маршрутах, предупредил Вячеслав Мартынов. По его словам, специалисты сейчас занимаются изучением пассажиропотока.Кроме того, в курортных городах полуострова возможны изменения расписания в связи с началом туристического сезона. По всем вопросам, связанным с работой городских маршрутов, представитель предприятия попросил звонить на телефон горячей линии +7978 838 54 32. Необходимую информацию можно также найти на сайте "Крымтроллейбуса" либо в Telegram-ботах, созданных в каждом городе Крыма.В этом году "Крымтроллейбус" перевез на 41% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в компании большой недобор водителей как троллейбусов, так и автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейВ Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, вячеслав мартынов, транспорт, крым, новости крыма, общество, симферополь