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15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе

15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.05.2023

15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе

В результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Из них двое - дети. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T20:47

2023-05-05T20:47

2023-05-05T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Из них двое - дети. Об этом сообщили в полиции города.По данным УВМД, авария произошла около 18.30 на ул. Брестсткой.Сейчас сотрудники полиции опрашивают очевидцев и устанавливает все обстоятельства аварии.Действия правоохранителей координирует прокуратура. По поручению главы надзорного ведомства Максима Жука ведется проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок по факту инцидента. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о 12 пострадавших, трое из которых - в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под ЯлтойТри человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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