Рейтинг@Mail.ru
Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240427/raketnym-udarom-porazheny-energoobekty-v-trekh-oblastyakh-ukrainy-1136903895.html
Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины
Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины
Ракетным ударом повреждены энергетические объекты в трех областях Украины. Об этом сообщает Укрэнерго. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T10:36
2024-04-27T10:41
украина
энергосистема украины
укрэнерго
ивано-франковская область
львов
львовская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a4aae992f917191f5a7b5e3b0b5ed93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Ракетным ударом повреждены энергетические объекты в трех областях Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.Впоследствии выключена магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе страны.Также на протяжении суток будут ограничения энергоснабжения на Харьковщине. Круглосуточно ограничено оно и в Криворожской области.Ранее сообщалось, что оборудование четырех ТЭС повреждено на Украине минувшей ночью. Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВ Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго400 населенных пунктов обесточены на Украине
https://crimea.ria.ru/20240427/moschnye-vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-po-vsey-ukraine-kakie-obekty-porazheny-1136901356.html
украина
ивано-франковская область
львов
львовская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131640643_112:0:1248:852_1920x0_80_0_0_b0c8aed793838a2a490bbcf78bf80787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, энергосистема украины, укрэнерго, ивано-франковская область, львов, львовская область, днепропетровская область
Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины

Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины

10:36 27.04.2024 (обновлено: 10:41 27.04.2024)
 
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега КипераУкраинский пожарный.
Украинский пожарный.
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега Кипера
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Ракетным ударом повреждены энергетические объекты в трех областях Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.
"Объекты в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях повреждены ракетным ударом", - говорится в сообщении.
Впоследствии выключена магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе страны.
Также на протяжении суток будут ограничения энергоснабжения на Харьковщине. Круглосуточно ограничено оно и в Криворожской области.
Ранее сообщалось, что оборудование четырех ТЭС повреждено на Украине минувшей ночью.
Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины
В Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго
400 населенных пунктов обесточены на Украине
Украинские пожарные
08:12
Мощные взрывы и воздушная тревога по всей Украине: какие объекты поражены
 
УкраинаЭнергосистема УкраиныУкрэнергоИвано-Франковская областьЛьвовЛьвовская областьДнепропетровская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза
10:53ДТП с участием 4 машин на "Тавриде": людей зажало в искореженном авто
10:36Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины
10:32Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина
10:12В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов
09:59Выехал на встречку: под Судаком легковушка влетела в КамАЗ
09:43На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ
09:2810-километровая пробка образовалась на участке автодороги из Сочи в Адлер
09:06Перед Крымским мостом растет очередь
08:55Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр
08:33Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика
08:22Четыре ТЭС повреждены на Украине
08:12Мощные взрывы и воздушная тревога по всей Украине: какие объекты поражены
08:02Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
07:55Где в Севастополе 27 апреля отключат свет
07:4068 украинских БПЛА: ночная атака на Крым и Краснодарский край
07:18Парковку больницы Семашко в Симферополе расширят на 200 мест
06:55Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт
06:36Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
06:04Зайдет ли турецкий бизнес в Крым и новые регионы России
Лента новостейМолния