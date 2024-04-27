https://crimea.ria.ru/20240427/drony-kamikadze-atakovali-mashiny-v-belgorodskoy-oblasti---ranen-muzhchina-1136903777.html
Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина
Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина
Украинские дроны-камикадзе атаковали сельхозпредприятие и автомобили в Белгородской области, ранен тракторист. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T10:32
2024-04-27T10:32
2024-04-27T10:37
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Украинские дроны-камикадзе атаковали сельхозпредприятие и автомобили в Белгородской области, ранен тракторист. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке пяти дронов-камикадзе ВСУ. ⠀ Еще один дрон-камикадзе атаковал движущийся зерновоз, пострадавших нет. В результате взрыва повреждена цистерна зерновоза. Кроме того, двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль, никто не пострадал. Также в результате атаки дрона выбиты окна в торговом объекте и повреждена "ГАЗель", На местах происшествий работают оперативные службы.Как сообщалось, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и два дрона над Крымом. После масштабной атаки произошло возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянск-на-Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской областиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия
Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина
В результате атаки украинских дронов на Белгородскую область тяжело ранен мужчина
10:32 27.04.2024 (обновлено: 10:37 27.04.2024)