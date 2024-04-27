https://crimea.ria.ru/20240427/drony-kamikadze-atakovali-mashiny-v-belgorodskoy-oblasti---ranen-muzhchina-1136903777.html

Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина

Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина

Украинские дроны-камикадзе атаковали сельхозпредприятие и автомобили в Белгородской области, ранен тракторист. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T10:32

2024-04-27T10:32

2024-04-27T10:37

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Украинские дроны-камикадзе атаковали сельхозпредприятие и автомобили в Белгородской области, ранен тракторист. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке пяти дронов-камикадзе ВСУ. ⠀ Еще один дрон-камикадзе атаковал движущийся зерновоз, пострадавших нет. В результате взрыва повреждена цистерна зерновоза. Кроме того, двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль, никто не пострадал. Также в результате атаки дрона выбиты окна в торговом объекте и повреждена "ГАЗель", На местах происшествий работают оперативные службы.Как сообщалось, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и два дрона над Крымом. После масштабной атаки произошло возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянск-на-Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской областиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия