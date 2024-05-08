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Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS
Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России после ситуации с помехами сигнала GPS который привел к сбоям в авиасообщении в стране, и в которой... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T18:01
2024-05-08T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России после ситуации с помехами сигнала GPS который привел к сбоям в авиасообщении в стране, и в которой Таллин обвиняет Москву, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.По версии эстонского МИДА, нарушение спутниковой навигации якобы "со стороны России со временем нарастает, сеет путаницу и оказывает сильное влияние на гражданскую авиацию".Ранее Финляндия высказывала неоднократные попытки обвинить России в якобы причастности к сбоям в работе GPS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики следует направить в министерство транспорта РФ, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
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эстония, новости, россия, политика, в мире
Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России после сбоев сигнала GPS

18:01 08.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России после ситуации с помехами сигнала GPS который привел к сбоям в авиасообщении в стране, и в которой Таллин обвиняет Москву, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 8 мая, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России из-за помех сигналу GPS", – сказано в сообщении.

По версии эстонского МИДА, нарушение спутниковой навигации якобы "со стороны России со временем нарастает, сеет путаницу и оказывает сильное влияние на гражданскую авиацию".
Ранее Финляндия высказывала неоднократные попытки обвинить России в якобы причастности к сбоям в работе GPS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики следует направить в министерство транспорта РФ, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.
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