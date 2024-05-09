https://crimea.ria.ru/20240509/prognoz-pogody-v-krymu-na-9-maya-1137136760.html

Прогноз погоды в Крыму на 9 мая

Прогноз погоды в Крыму на 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Прогноз погоды в Крыму на 9 мая

В четверг область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму прохладную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T00:01

2024-05-09T00:01

2024-05-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В четверг область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму прохладную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +11...+13, днем +18...+20 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем температура воздуха +17...+19.

https://crimea.ria.ru/20240508/dozhdi-i-solntse-prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-ot-fobos-1137122098.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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