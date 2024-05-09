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Прогноз погоды в Крыму на 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Прогноз погоды в Крыму на 9 мая
Прогноз погоды в Крыму на 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Прогноз погоды в Крыму на 9 мая
В четверг область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму прохладную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T00:01
2024-05-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В четверг область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму прохладную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +11...+13, днем +18...+20 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем температура воздуха +17...+19.
https://crimea.ria.ru/20240508/dozhdi-i-solntse-prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-ot-fobos-1137122098.html
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на 9 мая

Прогноз погоды в Крыму на 9 мая

00:01 09.05.2024
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В четверг область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму прохладную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8… +13, днем +15…+20 градусов, в горах +8…+13", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +11...+13, днем +18...+20 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем температура воздуха +17...+19.
Облака - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Вчера, 19:28Радио "Спутник в Крыму"
Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на 9 мая
00:00Какой сегодня праздник: 9 мая 2:37
22:52Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк
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