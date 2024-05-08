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Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь Евросоюза

Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь Евросоюза - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь Евросоюза

Киеврада проголосовала за переименование проспекта Правды в Подольском районе украинской столицы в проспект Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T19:43

2024-05-08T19:43

2024-05-08T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Киеврада проголосовала за переименование проспекта Правды в Подольском районе украинской столицы в проспект Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).По его словам, привычные советские топонимы "всегда имеют враждебное идеологическое значение", в то время как Европейский Союз – "давний и надежный геополитический, экономический, а с недавних пор и военный партнер Украины"."Приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе – стратегический курс государства, закрепленный в Конституции Украины. Поэтому чествование ЕС в столичной топонимике является логическим шагом на пути к укреплению взаимоотношений", – подчеркнул Владимир Бондаренко.Это решение было принято на фоне визита в Киев делегации из Брюсселя, в присутствии на заседании КГГА мэра Брюсселя Филипа Клоза. На Украине отказались от традиционного празднования дня Победы, и вместо этого 8 мая в стране отмечают день памяти и победы над нацизмом во Второй Мировой войне, а 9 мая – день Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-КаяОткрыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьниковПолотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, новости, украина, европейский союз (ес), политика, общество, декоммунизация