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Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
В первой половине дня 9 мая в Крыму вероятны небольшие дожди, далее ожидается солнечная погода. 10 числа крымчан порадует солнце, но затем до конца недели снова РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T19:28
2024-05-08T19:28
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
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Прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
Прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В первой половине дня 9 мая в Крыму вероятны небольшие дожди, далее ожидается солнечная погода. 10 числа крымчан порадует солнце, но затем до конца недели снова ожидаются кратковременные дожди. Такой прогноз на грядущие длинные выходные в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."9 мая метеорологические условия в Крыму будут определяться в основном тыловой частью уходящего циклона. Локальные дожди еще возможны в первой половине дня, в основном в южной части полуострова. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Ночная температура будет колебаться от + 7 до +12. Днем +15 + 20 градусов", – прогнозирует Тишковец.10 мая, по его словам, ожидается усиление позиций антициклона: много солнца, без осадков. Ветер по-прежнему плотный, северо-восточный, 5-10 м/с, ночью +5…+10, нем до +20 градусов."В субботу скажется влияние черноморской депрессии: облаков прибавится, местами могут пройти кратковременные дожди, северо-восточный ветер 4-9 м/с, ночью +6…+11, днем +15…+20 градусов. В воскресенье температурные значения не изменятся, переменная облачность, местами на юге и юго-востоке небольшие дожди, ветер северный, 4-9 м/с", – рассказал специалист.Ранее прекращение осадков на полуострове в День Победы прогнозировала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиРиск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаемВ Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, погода
Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС

В Крыму с 9 по 12 мая вероятны кратковременные дожди – ФОБОС

19:28 08.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОблака
Облака - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В первой половине дня 9 мая в Крыму вероятны небольшие дожди, далее ожидается солнечная погода. 10 числа крымчан порадует солнце, но затем до конца недели снова ожидаются кратковременные дожди. Такой прогноз на грядущие длинные выходные в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
19:28
"9 мая метеорологические условия в Крыму будут определяться в основном тыловой частью уходящего циклона. Локальные дожди еще возможны в первой половине дня, в основном в южной части полуострова. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Ночная температура будет колебаться от + 7 до +12. Днем +15 + 20 градусов", – прогнозирует Тишковец.
10 мая, по его словам, ожидается усиление позиций антициклона: много солнца, без осадков. Ветер по-прежнему плотный, северо-восточный, 5-10 м/с, ночью +5…+10, нем до +20 градусов.
"В субботу скажется влияние черноморской депрессии: облаков прибавится, местами могут пройти кратковременные дожди, северо-восточный ветер 4-9 м/с, ночью +6…+11, днем +15…+20 градусов. В воскресенье температурные значения не изменятся, переменная облачность, местами на юге и юго-востоке небольшие дожди, ветер северный, 4-9 м/с", – рассказал специалист.
Ранее прекращение осадков на полуострове в День Победы прогнозировала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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