https://crimea.ria.ru/20240508/dozhdi-i-solntse-prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-ot-fobos-1137122098.html

Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС

Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС

В первой половине дня 9 мая в Крыму вероятны небольшие дожди, далее ожидается солнечная погода. 10 числа крымчан порадует солнце, но затем до конца недели снова РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T19:28

2024-05-08T19:28

2024-05-08T19:28

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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крымская погода

погода

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Прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС Прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В первой половине дня 9 мая в Крыму вероятны небольшие дожди, далее ожидается солнечная погода. 10 числа крымчан порадует солнце, но затем до конца недели снова ожидаются кратковременные дожди. Такой прогноз на грядущие длинные выходные в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."9 мая метеорологические условия в Крыму будут определяться в основном тыловой частью уходящего циклона. Локальные дожди еще возможны в первой половине дня, в основном в южной части полуострова. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Ночная температура будет колебаться от + 7 до +12. Днем +15 + 20 градусов", – прогнозирует Тишковец.10 мая, по его словам, ожидается усиление позиций антициклона: много солнца, без осадков. Ветер по-прежнему плотный, северо-восточный, 5-10 м/с, ночью +5…+10, нем до +20 градусов."В субботу скажется влияние черноморской депрессии: облаков прибавится, местами могут пройти кратковременные дожди, северо-восточный ветер 4-9 м/с, ночью +6…+11, днем +15…+20 градусов. В воскресенье температурные значения не изменятся, переменная облачность, местами на юге и юго-востоке небольшие дожди, ветер северный, 4-9 м/с", – рассказал специалист.Ранее прекращение осадков на полуострове в День Победы прогнозировала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиРиск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаемВ Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи

https://crimea.ria.ru/20240410/grozyat-li-krymu-razrushitelnye-pavodki-etim-letom-1136407636.html

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