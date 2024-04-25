https://crimea.ria.ru/20240425/vsu-udarili-po-passazhirskomu-avtobusu-v-bryanskoy-oblasti-1136861599.html

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области - РИА Новости Крым, 25.04.2024

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области, пострадали четверо, из них дин ребенок. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T18:16

2024-04-25T18:16

2024-04-25T18:23

александр богомаз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

брянская область

обстрелы белгородской области

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области, пострадали четверо, из них дин ребенок. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых один ребенок 14 лет", - говорится в сообщении.По информации губернатора, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. "Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь", - написал Богомаз.Оперативные и экстренные службы работают на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по поликлинике в КаховкеВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20240425/rebenok-ranen-pri-udare-vsu-po-tavriysku-1136855678.html

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александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), брянская область, обстрелы белгородской области, новости, беспилотник (бпла, дрон)