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Турецкий бизнес очень ждет мира между Россией и Украиной
Турецкий бизнес очень ждет мира между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Турецкий бизнес очень ждет мира между Россией и Украиной
Турецкий бизнес выжидательно ждет мира и готов зайти в Крым и на новые территории России – Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом корреспонденту РИА РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T06:04
2024-04-27T06:04
2024-04-27T06:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Турецкий бизнес выжидательно ждет мира и готов зайти в Крым и на новые территории России – Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал турецкий общественный деятель и политолог Окай Депрем.По его словам, в Турции многие люди относятся к украино-российскому конфликту равнодушно, считая, что это дело только Украины и России."Но есть и множество других, вынужденных быть неравнодушными, потому что между Россией и Турцией, Украиной и Турцией существовало и существует до сих пор множество близких экономических отношений. Сейчас их стабильность испорчена, нарушены контакты и связи", - говорит Депрем.Он напоминает, что политические отношения России и Украины непосредственно влияют на предпринимательскую деятельность и бизнес турков, ведь миллионы людей в Турции тем или иным образом косвенно или непосредственно связаны с бизнесом, охватывающем рынки этих двух стран, в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и в других отраслях.Депрем убежден, что пока, к сожалению, крупный турецкий бизнес с огромной неохотой готов зайти на рынки Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозитО чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение экспертаПутин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море
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турция, крым, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, бизнес, мнения, окай депрем
Турецкий бизнес очень ждет мира между Россией и Украиной
Бизнес Турции готов зайти в новые регионы России после окончания боевых действий
06:04 27.04.2024 (обновлено: 06:29 27.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова.
Турецкий бизнес выжидательно ждет мира и готов зайти в Крым и на новые территории России – Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал турецкий общественный деятель и политолог Окай Депрем.
По его словам, в Турции многие люди относятся к украино-российскому конфликту равнодушно, считая, что это дело только Украины и России.
"Но есть и множество других, вынужденных быть неравнодушными, потому что между Россией и Турцией, Украиной и Турцией существовало и существует до сих пор множество близких экономических отношений. Сейчас их стабильность испорчена, нарушены контакты и связи", - говорит Депрем.
Он напоминает, что политические отношения России и Украины непосредственно влияют на предпринимательскую деятельность и бизнес турков, ведь миллионы людей в Турции тем или иным образом косвенно или непосредственно связаны с бизнесом, охватывающем рынки этих двух стран, в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и в других отраслях.
Депрем убежден, что пока, к сожалению, крупный турецкий бизнес с огромной неохотой готов зайти на рынки Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Честно говоря, турецкие предприниматели ждут полного успокоения ситуации, у них есть опасение рисков. В общем, Турция с большим нетерпением ждет мира", – резюмировал собеседник РИА Новости Крым.
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