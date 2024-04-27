https://crimea.ria.ru/20240427/turetskiy-biznes-ochen-zhdet-mira-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1136898973.html

Турецкий бизнес очень ждет мира между Россией и Украиной

Турецкий бизнес очень ждет мира между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Турецкий бизнес очень ждет мира между Россией и Украиной

Турецкий бизнес выжидательно ждет мира и готов зайти в Крым и на новые территории России – Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом корреспонденту РИА РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T06:04

2024-04-27T06:04

2024-04-27T06:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Турецкий бизнес выжидательно ждет мира и готов зайти в Крым и на новые территории России – Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал турецкий общественный деятель и политолог Окай Депрем.По его словам, в Турции многие люди относятся к украино-российскому конфликту равнодушно, считая, что это дело только Украины и России."Но есть и множество других, вынужденных быть неравнодушными, потому что между Россией и Турцией, Украиной и Турцией существовало и существует до сих пор множество близких экономических отношений. Сейчас их стабильность испорчена, нарушены контакты и связи", - говорит Депрем.Он напоминает, что политические отношения России и Украины непосредственно влияют на предпринимательскую деятельность и бизнес турков, ведь миллионы людей в Турции тем или иным образом косвенно или непосредственно связаны с бизнесом, охватывающем рынки этих двух стран, в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и в других отраслях.Депрем убежден, что пока, к сожалению, крупный турецкий бизнес с огромной неохотой готов зайти на рынки Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозитО чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение экспертаПутин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море

турция

крым

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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