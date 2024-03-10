https://crimea.ria.ru/20240310/o-chem-govorit-vizit-zelenskogo-k-erdoganu--mnenie-eksperta-1135525159.html
О чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение эксперта
О чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 10.03.2024
О чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение эксперта
Турция поддерживает устойчивое военно-техническое сотрудничество с Украиной, но при этом продолжает оставаться ситуативным союзником России. Так исполнительный... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T07:01
2024-03-10T07:01
2024-03-10T07:01
сергей горбачев
конвенция монтре
черное море
турция
владимир зеленский (президент украины)
реджеп тайип эрдоган
украина
мнения
политика
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Турция поддерживает устойчивое военно-техническое сотрудничество с Украиной, но при этом продолжает оставаться ситуативным союзником России. Так исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию."Как известно, Турция поставляет Украине различные системы вооружения, начиная от беспилотников Байрактар, автомобилей, разного рода техники и заканчивая тем, что на верфи в Турции строится два корвета типа Аda. В том, что турки из всего извлекают выгоду, мы убеждаемся постоянно. Это еще раз доказывает, что Турция является для нас ситуативным партнером, они извлекают для себя пользу и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики".Турция обеспечивает безопасность в Черном море, не пропуская через проливы Босфор и Дарданеллы корабли нечерноморских государств, согласно конвенции Монтре. Для России это весомая гарантия безопасности, объяснил Сергей Горбачев:При этом турки не дают разрешения на проход и российским военным кораблям, вследствие чего суда Черноморского флота, выполнявшие боевые задачи в Сирии, не могут вернуться домой.Турция - это независимое государство, относящееся к блоку НАТО, которое стремится быть не только лидером региона, но и самостоятельным игроком в мировых геополитических раскладах. Поэтому эту ситуацию с проливами сегодня можно квалифицировать как некий "статус кво", и портить отношения с Анкарой России не выгодно, подчеркнул эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТОТурция в ходе визита Путина рассчитывает обсудить Сирию и газовый вопрос12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех
https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html
черное море
турция
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РИА Новости Крым
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сергей горбачев, конвенция монтре, черное море, турция, владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган, украина, мнения, политика, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
О чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение эксперта
Турция остается ситуативным партнером России и поставляет оружие Украине - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Турция поддерживает устойчивое военно-техническое сотрудничество с Украиной, но при этом продолжает оставаться ситуативным союзником России. Так исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
"Как известно, Турция поставляет Украине различные системы вооружения, начиная от беспилотников Байрактар, автомобилей, разного рода техники и заканчивая тем, что на верфи в Турции строится два корвета типа Аda
. В том, что турки из всего извлекают выгоду, мы убеждаемся постоянно. Это еще раз доказывает, что Турция является для нас ситуативным партнером, они извлекают для себя пользу и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики".
Турция обеспечивает безопасность в Черном море, не пропуская через проливы Босфор и Дарданеллы корабли нечерноморских государств, согласно конвенции Монтре. Для России это весомая гарантия безопасности, объяснил Сергей Горбачев:
"Если бы Турция открыла проливы, здесь могли бы оказаться американцы, англичане, все, кто угодно. Это однозначно ухудшило бы военно-политическую ситуацию в бассейне Черного моря, изменило бы баланс сил".
При этом турки не дают разрешения на проход и российским военным кораблям, вследствие чего суда Черноморского флота, выполнявшие боевые задачи в Сирии, не могут вернуться домой.
Турция - это независимое государство, относящееся к блоку НАТО, которое стремится быть не только лидером региона, но и самостоятельным игроком в мировых геополитических раскладах. Поэтому эту ситуацию с проливами сегодня можно квалифицировать как некий "статус кво", и портить отношения с Анкарой России не выгодно, подчеркнул эксперт.
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