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В Севастополе в четыре раза увеличили штраф для "зайцев" в транспорте

В Севастополе в четыре раза увеличили штраф для "зайцев" в транспорте - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В Севастополе в четыре раза увеличили штраф для "зайцев" в транспорте

В Севастополе в четыре раза увеличили штрафы для безбилетников в общественном транспорте. Соответствующий закон принят на минувшем, первом в 2023 году заседании РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T08:45

2023-02-02T08:45

2023-02-02T08:45

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в четыре раза увеличили штрафы для безбилетников в общественном транспорте. Соответствующий закон принят на минувшем, первом в 2023 году заседании Заксобрания города.Было и сталоПо словам и. о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева, размер штрафа за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа не повышался Севастополе с 2015 года. Все это время он составлял 200 рублей, тогда как стоимость проезда увеличивалась неоднократно.Такая ситуация "не особо влияет на профилактику правонарушений и не обеспечивает развитие транспортных услуг", заметил он, подчеркнув, что размер штрафа не должен быть формальным.Для чего и почему не постепенноПо словам и. о. замгубернатора Севастополя Павла Иено, до недавних пор возглавлявшего департамент транспорта, размер штрафов в Севастополе не увеличивали на протяжении семи лет по причине того, что важнейшей задачей в этот период было "повысить качество услуги"."Повышение размера штраф направлено, в первую очередь на соблюдение пассажирами дисциплины по своевременной оплате за проезд в общественном транспорте, а также снижение случае безбилетного проезда", – отметил Таматаев.По его словам, согласно статистике,"зайцы" в транспорте – это работоспособное население, которое "по разным причинам не хочет платить". В то время как "условия качественного, комфортного и безопасного оказания транспортных услуг напрямую зависит от гарантированной оплаты услуг".Что еще новогоСогласно новой редакции закона, принятого большинством депутатских голосов, штраф смогут накладывать на всех видах пассажирского транспорта, в том числе морском.Полномочия по составлению протоколов административных правонарушений за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа предоставляются сотрудникам департамента транспорта.Такими же полномочиями наделяются должностные лица из подведомственного ему ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя". На базе учреждения, как пояснил Таматаев, планируют создать штат сотрудников-контролеров, которые будут выходить на линии ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы

https://crimea.ria.ru/20230201/tseny-na-proezd-v-avtobusakh-i-trolleybusakh-v-krymu-podnyali-mnenie-zhiteley-1126712827.html

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севастополь, транспорт, крым, городская среда, общество, законодательное собрание севастополя, новости крыма, новости