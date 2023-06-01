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В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы - РИА Новости Крым, 01.06.2023
В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
На автобусные маршруты Черноморского района вышли новые автобусы госпредприятия "Крымтроллейбус". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T18:21
2023-06-01T18:21
черноморский район
крым
транспорт
минтранс крыма
крымтроллейбус
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На автобусные маршруты Черноморского района вышли новые автобусы госпредприятия "Крымтроллейбус". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.По его информации, это уже шестнадцатый участок автоколонны госпредприятия, отрытый в регионе.Уточняется, что машины, которые вышли на маршруты, произведены в России, оборудованы системами видеонаблюдения и спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Также в новых автобусах работают кондиционеры, есть пандус, в салоне предусмотрено место для перевозки пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения.Ранее сообщалось о том, что власти Крыма изучают возможности установки валидаторов в междугородних автобусах.В республиканском минтрансе подчеркнули, что в случае получения травмы или увечья во время поездки пассажир без билета не сможет рассчитывать на получение компенсации. Наличие билета – это страховка на случай аварии или причинения вреда здоровью.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил об усилении мер безопасности на транспорте в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проездеНапряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейВ Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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черноморский район, крым, транспорт, минтранс крыма, крымтроллейбус, новости крыма, общество
В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы

Минтранс: в Черноморском районе Крыма на 8 маршрутов вышли новые автобусы

18:21 01.06.2023
 
Салон автобуса. Архивное фото
Салон автобуса. Архивное фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На автобусные маршруты Черноморского района вышли новые автобусы госпредприятия "Крымтроллейбус". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

"С сегодняшнего дня (с 1 июня 2023 года – ред.) на четырех маршрутах в самом поселке городского типа Черноморское, а также на четырех маршрутах Черноморского района работают абсолютно новые, безопасные и комфортабельные автобусы нашего предприятия, которые соответствуют всем современным требованиями в пассажирских перевозках", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Крымтроллейбуса" Олега Билычука.

По его информации, это уже шестнадцатый участок автоколонны госпредприятия, отрытый в регионе.
Уточняется, что машины, которые вышли на маршруты, произведены в России, оборудованы системами видеонаблюдения и спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Также в новых автобусах работают кондиционеры, есть пандус, в салоне предусмотрено место для перевозки пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения.
Ранее сообщалось о том, что власти Крыма изучают возможности установки валидаторов в междугородних автобусах.
В республиканском минтрансе подчеркнули, что в случае получения травмы или увечья во время поездки пассажир без билета не сможет рассчитывать на получение компенсации. Наличие билета – это страховка на случай аварии или причинения вреда здоровью.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил об усилении мер безопасности на транспорте в регионе.
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Черноморский районКрымТранспортМинтранс КрымаКрымтроллейбусНовости КрымаОбщество
 
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