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В междугородних автобусах Крыма установят валидаторы - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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В междугородних автобусах Крыма установят валидаторы
В междугородних автобусах Крыма установят валидаторы - РИА Новости Крым, 30.05.2023
В междугородних автобусах Крыма установят валидаторы
Власти Крыма изучают возможности установки валидаторов в междугородних автобусах. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым,... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T08:39
2023-05-30T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Власти Крыма изучают возможности установки валидаторов в междугородних автобусах. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил завотделом контроля по исполнению законодательства на транспорте республиканского минтранса Тимур Сеттаров.Валидаторы исключат ситуации, когда водители принимают оплату наличными мимо кассы компании-перевозчика, что, соответственно, повысит уровень оплаты проезда.Он также отметил, что данная опция уже используется в части пригородных автобусных маршрутов. Также в электропоездах Крыма можно оплатить проезд банковской картой.В республиканском минтрансе подчеркнули, что в случае получения травмы или увечья во время поездки пассажир без билета не сможет рассчитывать на получение компенсации. Наличие билета – это страховка на случай аварии или причинения вреда здоровью.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил об усилении мер безопасности на транспорте в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в СевастополеАвтобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы
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крым, транспорт, общество, автобусное сообщение, новости крыма, минтранс крыма, тимур сеттаров, цены и тарифы
В междугородних автобусах Крыма установят валидаторы

Власти Крыма планируют установить валидаторы во всех междугородних автобусах

08:39 30.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор
Валидатор - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Власти Крыма изучают возможности установки валидаторов в междугородних автобусах. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил завотделом контроля по исполнению законодательства на транспорте республиканского минтранса Тимур Сеттаров.
Валидаторы исключат ситуации, когда водители принимают оплату наличными мимо кассы компании-перевозчика, что, соответственно, повысит уровень оплаты проезда.
"В планах (установка валидаторов – ред.) на междугородних рейсах есть. Сейчас этот вопрос прорабатывается. В будущем планируется "отвязать" пассажиров междугородних рейсов от приобретения билетов через кассы автостанций, предоставив возможность покупки билетов онлайн или через валидаторы", – сообщил Сеттаров.
Он также отметил, что данная опция уже используется в части пригородных автобусных маршрутов. Также в электропоездах Крыма можно оплатить проезд банковской картой.
В республиканском минтрансе подчеркнули, что в случае получения травмы или увечья во время поездки пассажир без билета не сможет рассчитывать на получение компенсации. Наличие билета – это страховка на случай аварии или причинения вреда здоровью.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил об усилении мер безопасности на транспорте в регионе.
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