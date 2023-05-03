Рейтинг@Mail.ru
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230503/reysovyy-avtobus-sgorel-dotla-na-trasse-pod-simferopolem-1128509604.html
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
Рейсовый автобус сгорел дотла на автодороге под Симферополем, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T15:24
2023-05-03T15:24
ситуация на дорогах крыма
происшествия
симферопольский район
пожар
транспорт
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128509459_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17d7a0c9e4e95ca35571ffa727294ad4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус сгорел дотла на автодороге под Симферополем, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Инцидент произошел в среду на автодороге Севастополь-Симферополь.В ходе проверки ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, действиям контролирующих органов по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, а также соблюдению требований безопасности при организации перевозок.Как сообщалось, прокуратура проводит проверку по факту еще одного ДТП с участием автобуса. Водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, столкнулся с автомобилем Toyota, после чего врезался в забор домовладения. Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусомВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в заборАвтобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128509459_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_098afc65383d668ddba2611d1ed09889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, симферопольский район, пожар, транспорт, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем

Прокуратура Крыма: рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем

15:24 03.05.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Симферопольском районе сгорел рейсовый автобус
В Симферопольском районе сгорел рейсовый автобус
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус сгорел дотла на автодороге под Симферополем, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в среду на автодороге Севастополь-Симферополь.
"По предварительной информации, сегодня произошло возгорание микроавтобуса, следовавшего по маршруту Симферополь -Левадки. Пострадавших в результате возгорания нет, четверо пассажиров своевременно покинули салон транспортного средства", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Крым.
В ходе проверки ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, действиям контролирующих органов по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, а также соблюдению требований безопасности при организации перевозок.
Как сообщалось, прокуратура проводит проверку по факту еще одного ДТП с участием автобуса. Водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, столкнулся с автомобилем Toyota, после чего врезался в забор домовладения. Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
В Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в забор
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияСимферопольский районПожарТранспортПрокуратура Республики КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков
15:35Проехать Крымский мост стало проще
15:24Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
15:05Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе
14:41Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина
14:37В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники
14:24У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита
14:02Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу
13:28На месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер
12:52Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова
12:36Заморозки идут в Крым
12:23Экс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку
12:20Константинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года
12:04"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма
12:01Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний
11:37Десятки заболевших и умерший: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:23Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
11:08В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики
10:58Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвы
10:48Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке
Лента новостейМолния