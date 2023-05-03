https://crimea.ria.ru/20230503/reysovyy-avtobus-sgorel-dotla-na-trasse-pod-simferopolem-1128509604.html

Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем

Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем

Рейсовый автобус сгорел дотла на автодороге под Симферополем, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T15:24

2023-05-03T15:24

2023-05-03T15:24

ситуация на дорогах крыма

происшествия

симферопольский район

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прокуратура республики крым

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус сгорел дотла на автодороге под Симферополем, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Инцидент произошел в среду на автодороге Севастополь-Симферополь.В ходе проверки ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, действиям контролирующих органов по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, а также соблюдению требований безопасности при организации перевозок.Как сообщалось, прокуратура проводит проверку по факту еще одного ДТП с участием автобуса. Водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, столкнулся с автомобилем Toyota, после чего врезался в забор домовладения. Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусомВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в заборАвтобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие

симферопольский район

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферопольский район, пожар, транспорт, прокуратура республики крым, крым, новости крыма