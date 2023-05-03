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Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
Рейсовый автобус сгорел дотла на автодороге под Симферополем, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T15:24
2023-05-03T15:24
2023-05-03T15:24
ситуация на дорогах крыма
происшествия
симферопольский район
пожар
транспорт
прокуратура республики крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус сгорел дотла на автодороге под Симферополем, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Инцидент произошел в среду на автодороге Севастополь-Симферополь.В ходе проверки ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, действиям контролирующих органов по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, а также соблюдению требований безопасности при организации перевозок.Как сообщалось, прокуратура проводит проверку по факту еще одного ДТП с участием автобуса. Водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, столкнулся с автомобилем Toyota, после чего врезался в забор домовладения. Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусомВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в заборАвтобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, симферопольский район, пожар, транспорт, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
Прокуратура Крыма: рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем