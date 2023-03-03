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Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
Прокуратура Крыма возбудила дело об админнарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T10:13
2023-03-03T10:13
2023-03-03T10:13
прокуратура республики крым
аэропорт симферополь
перерегистрация автотранспорта в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма возбудила дело об админнарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел 30 января в районе проспекта Победы. В салоне пассажиров не было, поэтому обошлось без пострадавших. После инцидента правоохранители начали проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, согласно журналу предрейсового осмотра автобус прошел технический осмотр и никаких неисправностей выявлено не было. Однако на деле ряд замечаний был.В связи с этим прокуратура внесла представление директору республиканского предприятия "Горавтотранс", а также возбудила дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – ЯлтаВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-МоскваМежду Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, аэропорт симферополь, перерегистрация автотранспорта в крыму, происшествия, новости, новости крыма
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за сгоревшего на ходу автобуса в Симферополе