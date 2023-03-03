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Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
Прокуратура Крыма возбудила дело об админнарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T10:13
2023-03-03T10:13
прокуратура республики крым
аэропорт симферополь
перерегистрация автотранспорта в крыму
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма возбудила дело об админнарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел 30 января в районе проспекта Победы. В салоне пассажиров не было, поэтому обошлось без пострадавших. После инцидента правоохранители начали проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, согласно журналу предрейсового осмотра автобус прошел технический осмотр и никаких неисправностей выявлено не было. Однако на деле ряд замечаний был.В связи с этим прокуратура внесла представление директору республиканского предприятия "Горавтотранс", а также возбудила дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – ЯлтаВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-МоскваМежду Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прокуратура республики крым, аэропорт симферополь, перерегистрация автотранспорта в крыму, происшествия, новости, новости крыма
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом

Прокуратура Крыма возбудила дело из-за сгоревшего на ходу автобуса в Симферополе

10:13 03.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма возбудила дело об админнарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел 30 января в районе проспекта Победы. В салоне пассажиров не было, поэтому обошлось без пострадавших. После инцидента правоохранители начали проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, согласно журналу предрейсового осмотра автобус прошел технический осмотр и никаких неисправностей выявлено не было. Однако на деле ряд замечаний был.
"Проверкой установлены нарушения ведения путевых листов, предрейсового медицинского осмотра водителей, проведения стажировок водителей, ненадлежащего анализа ДТП с участием принадлежащих предприятию автобусов, а также неполного оснащения автобусов системами видеоконтроля", - сообщили в ведомстве.
В связи с этим прокуратура внесла представление директору республиканского предприятия "Горавтотранс", а также возбудила дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией.
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Прокуратура Республики КрымАэропорт СимферопольПеререгистрация автотранспорта в КрымуПроисшествияНовостиНовости Крыма
 
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