https://crimea.ria.ru/20230303/sgorel-na-khodu-v-simferopole-nakazhut-perevozchika-za-chp-s-avtobusom-1127318776.html

Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом

Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом

Прокуратура Крыма возбудила дело об админнарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T10:13

2023-03-03T10:13

2023-03-03T10:13

прокуратура республики крым

аэропорт симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма возбудила дело об админнарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел 30 января в районе проспекта Победы. В салоне пассажиров не было, поэтому обошлось без пострадавших. После инцидента правоохранители начали проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, согласно журналу предрейсового осмотра автобус прошел технический осмотр и никаких неисправностей выявлено не было. Однако на деле ряд замечаний был.В связи с этим прокуратура внесла представление директору республиканского предприятия "Горавтотранс", а также возбудила дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – ЯлтаВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-МоскваМежду Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, аэропорт симферополь, перерегистрация автотранспорта в крыму, происшествия, новости, новости крыма