https://crimea.ria.ru/20230414/v-simferopole-avtobus-vrezalsya-v-inomarku-kotoraya-vletela-v-zabor-1128185782.html

В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор

В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор

Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и иномарки, которое произошло в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T18:30

2023-04-14T18:30

2023-04-14T18:34

дтп

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и иномарки, которое произошло в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, 14 апреля, около 16 часов водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, двигался по Элеваторному переулку и столкнулся с автомобилем Toyota, после чего иномарка врезалась в забор домовладения.Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автоледи без прав сбила ребенка на "зебре"Выскочила на дорогу: в Севастополе водитель сбил ребенка 1,5 летСбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"

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2023

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