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В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор
В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор
Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и иномарки, которое произошло в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T18:30
2023-04-14T18:30
2023-04-14T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и иномарки, которое произошло в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, 14 апреля, около 16 часов водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, двигался по Элеваторному переулку и столкнулся с автомобилем Toyota, после чего иномарка врезалась в забор домовладения.Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автоледи без прав сбила ребенка на "зебре"Выскочила на дорогу: в Севастополе водитель сбил ребенка 1,5 летСбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"
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В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор
Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП с автобусом в Симферополе
18:30 14.04.2023 (обновлено: 18:34 14.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и иномарки, которое произошло в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, 14 апреля, около 16 часов водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 3, двигался по Элеваторному переулку и столкнулся с автомобилем Toyota, после чего иномарка врезалась в забор домовладения.
Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
"По поручению прокуратуры Крыма организована проверка обстоятельств ДТП. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения", - сказано с сообщении пресс-службы.
Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.
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