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Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде" - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"
Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде" - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"
33-летний симферополец насмерть сбил инспектора ГИБДД, который в момент происшествия оформлял другое ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, водитель... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T14:37
2023-04-14T14:23
трасса таврида
происшествия
гибдд
керчь
симферополь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. 33-летний симферополец насмерть сбил инспектора ГИБДД, который в момент происшествия оформлял другое ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, водитель отправится в колонию.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в июне 2021 года на трассе "Таврида" по направлению из Керчи в Симферополь. Водитель автомобиля "Лада Веста" неверно выбрал скорость и траекторию движения, не учел обозначения и ограждения места дорожно-транспортного происшествия, и сбил инспектора дорожно-патрульной службы, оформлявшего другое ДТП. В результате полицейский скончался.Решением суда мужчина приговорен к 4,5 годам исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 2 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в кино: в Крыму участковый остановил водителя, который его сбилВ Крыму водитель иномарки сбил инспектора ГИБДДОткуда "треноги" растут, или Вся правда о камерах на крымских дорогах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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трасса таврида, происшествия, гибдд, керчь, симферополь, новости, прокуратура республики крым, новости крыма
Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"

Прокуратура: житель Крыма насмерть сбил инспектора ГИБДД и пойдет в колонию

14:37 14.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. 33-летний симферополец насмерть сбил инспектора ГИБДД, который в момент происшествия оформлял другое ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, водитель отправится в колонию.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в июне 2021 года на трассе "Таврида" по направлению из Керчи в Симферополь. Водитель автомобиля "Лада Веста" неверно выбрал скорость и траекторию движения, не учел обозначения и ограждения места дорожно-транспортного происшествия, и сбил инспектора дорожно-патрульной службы, оформлявшего другое ДТП. В результате полицейский скончался.
Решением суда мужчина приговорен к 4,5 годам исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 2 млн рублей.
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Трасса ТавридаПроисшествияГИБДДКерчьСимферопольНовостиПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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