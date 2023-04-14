https://crimea.ria.ru/20230414/sbil-inspektora-gibdd-krymchanin-syadet-za-smertelnoe-dtp-na-tavride-1128178293.html

Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"

Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде" - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"

33-летний симферополец насмерть сбил инспектора ГИБДД, который в момент происшествия оформлял другое ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, водитель... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T14:37

2023-04-14T14:37

2023-04-14T14:23

трасса таврида

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. 33-летний симферополец насмерть сбил инспектора ГИБДД, который в момент происшествия оформлял другое ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, водитель отправится в колонию.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в июне 2021 года на трассе "Таврида" по направлению из Керчи в Симферополь. Водитель автомобиля "Лада Веста" неверно выбрал скорость и траекторию движения, не учел обозначения и ограждения места дорожно-транспортного происшествия, и сбил инспектора дорожно-патрульной службы, оформлявшего другое ДТП. В результате полицейский скончался.Решением суда мужчина приговорен к 4,5 годам исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 2 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в кино: в Крыму участковый остановил водителя, который его сбилВ Крыму водитель иномарки сбил инспектора ГИБДДОткуда "треноги" растут, или Вся правда о камерах на крымских дорогах

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симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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