Рейтинг@Mail.ru
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230405/avtobus-s-passazhirami-oprokinulsya-pod-rostovom--est-postradavshie-1127988074.html
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
Два человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T11:19
2023-04-05T11:36
дтп
ростов-на-дону
трасса м-4 "дон"
происшествия
транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73cebb17b0998fd4b30228012db4f4b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.ДТП произошло на 813 км трассы в Чертковском районе. Автобус следовал по маршруту Москва-Ставрополь. В нем, по предварительной информации, находились 32 человека.На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. В причинах ДТП разбираются эксперты.Еще одна авария с пассажирским автобусом произошла ранее на Кубани. На автодороге Тамань – Волна 24-летний водитель автомобиля Vortex при повороте не уступил дорогу автобусу Hyundai Universe, в результате чего произошло столкновение. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, трое несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусомВ Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дорогиВ страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
https://crimea.ria.ru/20230404/v-sevastopole-mercedes-nasmert-sbil-mototsiklista-1127981311.html
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396655_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_29d746fa6c569381df95a9d97f2149a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, ростов-на-дону, трасса м-4 "дон", происшествия, транспорт, новости
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие

МЧС: в ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области пострадали два человека

11:19 05.04.2023 (обновлено: 11:36 05.04.2023)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
ДТП произошло на 813 км трассы в Чертковском районе. Автобус следовал по маршруту Москва-Ставрополь. В нем, по предварительной информации, находились 32 человека.
"В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом Москва – Ставрополь в южном направлении, опрокинулся. Госпитализированы два человека", - сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Ростовской области.
На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. В причинах ДТП разбираются эксперты.
Еще одна авария с пассажирским автобусом произошла ранее на Кубани. На автодороге Тамань – Волна 24-летний водитель автомобиля Vortex при повороте не уступил дорогу автобусу Hyundai Universe, в результате чего произошло столкновение. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, трое несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в больницу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом
В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
В страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
В Севастополе внедорожник насмерть сбил мотоциклиста
Вчера, 19:37Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклиста
ДТПРостов-на-ДонуТрасса М-4 "Дон"ПроисшествияТранспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
11:02Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
10:35Крыму угрожают подтопления
10:03Как работает Керченская переправа 5 апреля
10:00Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
09:29В Евпатории громко - работают силовики
09:13ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: подтоплены 60 участков
08:49Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
08:26В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
08:07Российских студентов будут учить противодействию терроризму
07:33Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
07:04В мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение
00:01Дожди и туманы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 апреля
23:13Трампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента США
21:58Главные события и заявления дня, 4 апреля
21:43Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву
21:22Главные новости Крыма, 4 апреля
21:16Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42
21:09Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России
Лента новостейМолния