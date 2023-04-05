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Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
Два человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T11:19
2023-04-05T11:19
2023-04-05T11:36
дтп
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трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.ДТП произошло на 813 км трассы в Чертковском районе. Автобус следовал по маршруту Москва-Ставрополь. В нем, по предварительной информации, находились 32 человека.На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. В причинах ДТП разбираются эксперты.Еще одна авария с пассажирским автобусом произошла ранее на Кубани. На автодороге Тамань – Волна 24-летний водитель автомобиля Vortex при повороте не уступил дорогу автобусу Hyundai Universe, в результате чего произошло столкновение. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, трое несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусомВ Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дорогиВ страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
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РИА Новости Крым
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дтп, ростов-на-дону, трасса м-4 "дон", происшествия, транспорт, новости
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
МЧС: в ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области пострадали два человека
11:19 05.04.2023 (обновлено: 11:36 05.04.2023)