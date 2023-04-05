https://crimea.ria.ru/20230405/avtobus-s-passazhirami-oprokinulsya-pod-rostovom--est-postradavshie-1127988074.html

Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие

Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие

Два человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T11:19

2023-04-05T11:19

2023-04-05T11:36

дтп

ростов-на-дону

трасса м-4 "дон"

происшествия

транспорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73cebb17b0998fd4b30228012db4f4b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.ДТП произошло на 813 км трассы в Чертковском районе. Автобус следовал по маршруту Москва-Ставрополь. В нем, по предварительной информации, находились 32 человека.На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. В причинах ДТП разбираются эксперты.Еще одна авария с пассажирским автобусом произошла ранее на Кубани. На автодороге Тамань – Волна 24-летний водитель автомобиля Vortex при повороте не уступил дорогу автобусу Hyundai Universe, в результате чего произошло столкновение. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, трое несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусомВ Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дорогиВ страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети

https://crimea.ria.ru/20230404/v-sevastopole-mercedes-nasmert-sbil-mototsiklista-1127981311.html

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ростов-на-дону, трасса м-4 "дон", происшествия, транспорт, новости