https://crimea.ria.ru/20230601/eksperiment-v-krymu-i-sevastopole-mozhno-sekonomit-na-proezde-1129123674.html
Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
В Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде в общественном транспорте восемь рублей, для этого нужно воспользоваться загруженной в смартфон картой "Мир"... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T11:07
2023-06-01T11:07
2023-06-01T11:08
транспорт
минтранс крыма
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
льгота
общественный транспорт
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде в общественном транспорте восемь рублей, для этого нужно воспользоваться загруженной в смартфон картой "Мир". Об этом сообщили в пресс-службе минтранса республики.Как сэкономить на проездеЧтобы воспользоваться скидкой, карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. Сам телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда и участвующих в акции. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань – Северная", "Радиогорка – Артиллерийская бухта" и "Графская пристань – Троицкая"."Оплата проезда в одно касание – это удобно, безопасно и выгодно. Для удобства пассажиров к проекту присоединились и активно работают крупные крымские перевозчики во всех городах и районах Крыма", − отметил министр транспорта республики Николай Лукашенко.С полными правилами акции и перечнем маршрутов, участвующих в эксперименте, можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.Эксперимент с виртуальными социальными картамиРоссийское правительство утвердило проведение эксперимента по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте. Так, с 1 июня в стране начинается испытание механизма, который позволит льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте."Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах. Для оплаты проезда такой картой достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система определит, есть ли у гражданина необходимая льгота и в случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд", - говорится в Telegram-канале правительства РФ.Для создания виртуальной социальной карты необходимо привязать карту "Мир" к смартфону и отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты на портале госуслуг."Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан. При желании они смогут продолжить пользоваться обычными картами без ограничений. Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года", - подытожили в пресс-службе кабмина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейМинтруд предложил дополнительную индексацию социальных пенсий
https://crimea.ria.ru/20230525/krymchane-pereseli-na-obschestvennyy-transport-1128947317.html
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транспорт, минтранс крыма, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, льгота, общественный транспорт, николай лукашенко
Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
В Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде в общественном транспорте 8 рублей
11:07 01.06.2023 (обновлено: 11:08 01.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде в общественном транспорте восемь рублей, для этого нужно воспользоваться загруженной в смартфон картой "Мир". Об этом сообщили в пресс-службе минтранса республики.
"С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма и Севастополя по карте "Мир", загруженной в смартфон, будет стоить на восемь рублей дешевле. Предложение российской платежной системы действует четыре месяца – до 30 сентября 2023 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сэкономить на проезде
Чтобы воспользоваться скидкой, карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. Сам телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).
Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда и участвующих в акции. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань – Северная", "Радиогорка – Артиллерийская бухта" и "Графская пристань – Троицкая".
"Оплата проезда в одно касание – это удобно, безопасно и выгодно. Для удобства пассажиров к проекту присоединились и активно работают крупные крымские перевозчики во всех городах и районах Крыма", − отметил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
С полными правилами акции и перечнем маршрутов, участвующих в эксперименте, можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru
.
Эксперимент с виртуальными социальными картами
Российское правительство утвердило проведение эксперимента по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте. Так, с 1 июня в стране начинается испытание механизма, который позволит льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте.
"Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах. Для оплаты проезда такой картой достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система определит, есть ли у гражданина необходимая льгота и в случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд", - говорится в Telegram-канале правительства РФ.
Для создания виртуальной социальной карты необходимо привязать карту "Мир" к смартфону и отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты на портале госуслуг.
"Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан. При желании они смогут продолжить пользоваться обычными картами без ограничений. Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года", - подытожили в пресс-службе кабмина.
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