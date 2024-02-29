https://crimea.ria.ru/20240229/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapuskayut-v-krymu-s-1-marta-1135323984.html

Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта

Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта

Новый автобусный маршрут свяжет Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма. Об этом сообщает Минтранс республики. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T19:48

2024-02-29T19:48

2024-02-29T18:23

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автобусное сообщение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут свяжет Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма. Об этом сообщает Минтранс республики."С 1 марта 2024 года ГУП РК "Крымтроллейбус" запускает новый автобусный маршрут 563-24 "Советский – Симферополь" через Чапаевку", – говорится в сообщении.Маршрут будет регулярным. Отправляться автобус будет от автостанции "Советский" и автостанции-4 "Восточная" города Симферополь.По информации Минтранса Крыма, решение запустить такой маршрут было принято после многочисленных обращений граждан. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Реализация его осуществлялась под руководством помощника главы республики Станислава Грецкого.Новый маршрут в Симферопольском районе запустили в конце прошлого года. С 19 декабря компания "Крымтроллейбус" приступила к обслуживанию нового автобусного маршрута №559-23 "Молодежное-5 - улица Гагарина (ж/д вокзал).Читайте также на РИА Новости Крым:Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, симферополь, крым, новости крыма, автобусное сообщение, советский район, сергей аксенов, логистика