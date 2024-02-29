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Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта
Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта
Новый автобусный маршрут свяжет Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма. Об этом сообщает Минтранс республики. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T19:48
2024-02-29T18:23
транспорт
симферополь
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новости крыма
автобусное сообщение
советский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут свяжет Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма. Об этом сообщает Минтранс республики."С 1 марта 2024 года ГУП РК "Крымтроллейбус" запускает новый автобусный маршрут 563-24 "Советский – Симферополь" через Чапаевку", – говорится в сообщении.Маршрут будет регулярным. Отправляться автобус будет от автостанции "Советский" и автостанции-4 "Восточная" города Симферополь.По информации Минтранса Крыма, решение запустить такой маршрут было принято после многочисленных обращений граждан. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Реализация его осуществлялась под руководством помощника главы республики Станислава Грецкого.Новый маршрут в Симферопольском районе запустили в конце прошлого года. С 19 декабря компания "Крымтроллейбус" приступила к обслуживанию нового автобусного маршрута №559-23 "Молодежное-5 - улица Гагарина (ж/д вокзал).Читайте также на РИА Новости Крым:Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницу
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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транспорт, симферополь, крым, новости крыма, автобусное сообщение, советский район, сергей аксенов, логистика
Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта

Новый автобусный маршрут из Симферополя пройдет через Чапаевку в Советском районе

19:48 29.02.2024
 
© Администрация Херсонской областиАвтобусное сообщение
Автобусное сообщение
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут свяжет Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма. Об этом сообщает Минтранс республики.
"С 1 марта 2024 года ГУП РК "Крымтроллейбус" запускает новый автобусный маршрут 563-24 "Советский – Симферополь" через Чапаевку", – говорится в сообщении.
Маршрут будет регулярным. Отправляться автобус будет от автостанции "Советский" и автостанции-4 "Восточная" города Симферополь.
По информации Минтранса Крыма, решение запустить такой маршрут было принято после многочисленных обращений граждан. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Реализация его осуществлялась под руководством помощника главы республики Станислава Грецкого.
Новый маршрут в Симферопольском районе запустили в конце прошлого года. С 19 декабря компания "Крымтроллейбус" приступила к обслуживанию нового автобусного маршрута №559-23 "Молодежное-5 - улица Гагарина (ж/д вокзал).
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ТранспортСимферопольКрымНовости КрымаАвтобусное сообщениеСоветский районСергей АксеновЛогистика
 
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