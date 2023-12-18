https://crimea.ria.ru/20231218/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-dlya-zhiteley-simferopolskogo-rayona-1133630235.html

Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района

Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района

Новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба минтранса Крыма. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T15:23

2023-12-18T15:23

2023-12-18T15:23

симферопольский район

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба минтранса Крыма.Как уточнили в профильном министерстве, все автобусы предприятия работают на экологичном топливе, оборудованы кондиционерами и отоплением, терминалами безналичной оплаты, видеокамерами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Комфортный транспорт, в том числе, будет курсировать по новому маршруту, с официальным расписанием которого жителям предлагают ознакомиться на сайте предприятия. Ранее в Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте. Штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаКондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусыВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы

симферопольский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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