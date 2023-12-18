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Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района
Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района
Новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба минтранса Крыма. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T15:23
2023-12-18T15:23
симферопольский район
крымтроллейбус
транспорт
автобусное сообщение
общество
минтранс крыма
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба минтранса Крыма.Как уточнили в профильном министерстве, все автобусы предприятия работают на экологичном топливе, оборудованы кондиционерами и отоплением, терминалами безналичной оплаты, видеокамерами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Комфортный транспорт, в том числе, будет курсировать по новому маршруту, с официальным расписанием которого жителям предлагают ознакомиться на сайте предприятия. Ранее в Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте. Штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаКондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусыВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферопольский район, крымтроллейбус, транспорт, автобусное сообщение, общество, минтранс крыма, новости, новости крыма
Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района

Новый автобусный маршрут запустят в Симферопольском районе - минтранс

15:23 18.12.2023
 
© РИА Новости КрымТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Новый маршрут от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала запустят в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
"По многочисленным обращениям граждан, проживающих в массиве Молодежное-5 Симферопольского района, с 19 декабря компания "Крымтроллейбус" приступает к обслуживанию нового автобусного маршрута №559-23 "Молодежное-5 - улица Гагарина (ж/д вокзал)", - сказано в сообщении.
Как уточнили в профильном министерстве, все автобусы предприятия работают на экологичном топливе, оборудованы кондиционерами и отоплением, терминалами безналичной оплаты, видеокамерами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Комфортный транспорт, в том числе, будет курсировать по новому маршруту, с официальным расписанием которого жителям предлагают ознакомиться на сайте предприятия.
Ранее в Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте. Штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.
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Симферопольский районКрымтроллейбусТранспортАвтобусное сообщениеОбществоМинтранс КрымаНовостиНовости Крыма
 
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