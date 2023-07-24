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Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
В Раздольненском районе Крыма восстановили автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымторллейбус". РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T14:45
2023-07-24T14:45
2023-07-24T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма восстановили автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымторллейбус".О приостановке нескольких муниципальных рейсов в понедельник утром сообщили в минтрансе Крыма.Уточняется, что автобусы по всем маршрутам ходят согласно расписанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновленоДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
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Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
Крымтроллейбус: в Раздольненском районе Крыма возобновили движение автобусов