https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-reysovykh-avtobusov-vozobnovili-v-razdolnenskom-rayone-kryma-1130268195.html

Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма

Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма

В Раздольненском районе Крыма восстановили автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымторллейбус". РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T14:45

2023-07-24T14:45

2023-07-24T14:45

минтранс крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма восстановили автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымторллейбус".О приостановке нескольких муниципальных рейсов в понедельник утром сообщили в минтрансе Крыма.Уточняется, что автобусы по всем маршрутам ходят согласно расписанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновленоДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются

раздольненский район крыма

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2023

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