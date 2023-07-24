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Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
В Раздольненском районе Крыма восстановили автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымторллейбус". РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T14:45
2023-07-24T14:45
минтранс крыма
раздольненский район крыма
атаки всу на крым
крымтроллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма восстановили автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымторллейбус".О приостановке нескольких муниципальных рейсов в понедельник утром сообщили в минтрансе Крыма.Уточняется, что автобусы по всем маршрутам ходят согласно расписанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновленоДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
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минтранс крыма, раздольненский район крыма, атаки всу на крым, крымтроллейбус, транспорт, крым
Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма

Крымтроллейбус: в Раздольненском районе Крыма возобновили движение автобусов

14:45 24.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПустой автобус изнутри
Пустой автобус изнутри - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма восстановили автобусное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымторллейбус".
О приостановке нескольких муниципальных рейсов в понедельник утром сообщили в минтрансе Крыма.
"Движение автобусов по маршрутам Раздольное-Новоселовское и Раздольное-Котовское осуществляется штатно, – говорится в сообщении.
Уточняется, что автобусы по всем маршрутам ходят согласно расписанию.
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Минтранс КрымаРаздольненский район КрымаАтаки ВСУ на КрымКрымтроллейбусТранспортКрым
 
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