https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-avtobusov-v-razdolnenskom-rayone-kryma-priostanovleno-1130263726.html

Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено

Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено

В Раздольненском районе Крыма в понедельник будет приостановлено движение по ряду муниципальных автобусных маршрутов, соединяющих местные населенные пункты. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T10:38

2023-07-24T10:38

2023-07-24T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма в понедельник будет приостановлено движение по ряду муниципальных автобусных маршрутов, соединяющих местные населенные пункты. Об этом сообщает республиканский минтранс.Добрираться до Новоселовского пассажирам предлагают следующими междугородними маршрутами с автостанции поселка Раздольное:Причины приостановки движения автобусов в минтрансе не обозначили.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновленоИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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