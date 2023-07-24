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Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено
Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено
В Раздольненском районе Крыма в понедельник будет приостановлено движение по ряду муниципальных автобусных маршрутов, соединяющих местные населенные пункты. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма в понедельник будет приостановлено движение по ряду муниципальных автобусных маршрутов, соединяющих местные населенные пункты. Об этом сообщает республиканский минтранс.Добрираться до Новоселовского пассажирам предлагают следующими междугородними маршрутами с автостанции поселка Раздольное:Причины приостановки движения автобусов в минтрансе не обозначили.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновленоИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
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крым, раздольненский район крыма, общество, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, минтранс крыма
Движение автобусов в Раздольненском районе Крыма приостановлено

Минтранс РК объявил о приостановке движения автобусов в Раздольненском районе на 24 июля

10:38 24.07.2023 (обновлено: 10:40 24.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтовокзал
Автовокзал - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма в понедельник будет приостановлено движение по ряду муниципальных автобусных маршрутов, соединяющих местные населенные пункты. Об этом сообщает республиканский минтранс.
Как уточняют в ведомстве, 24 июля отменены рейсы Раздольное – Котовское с отправлением на 15.00, 16.00, 17.20 и 18.20, а также Раздольное – Новоселовское с отправлением на 12.30 и Новоселовское – Раздольное в 13:50.
Добрираться до Новоселовского пассажирам предлагают следующими междугородними маршрутами с автостанции поселка Раздольное:
  • Раздольное – Симферополь 13.25
  • Армянск – Северное 13.35
  • Раздольное – Симферополь 15.40
  • Армянск – Северное 19.05.
Причины приостановки движения автобусов в минтрансе не обозначили.
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