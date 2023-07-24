https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-poezdov-v-krymu-vozobnovleno-kakie-poezda-zaderzhivayutsya-1130262704.html
Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
Движение поездов в Джанкойском районе Крыма, остановленное после происшествия на складе боеприпасов, восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T10:19
2023-07-24T10:19
2023-07-24T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение поездов в Джанкойском районе Крыма, остановленное после происшествия на складе боеприпасов, восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в понедельник Крым атаковали украинские беспилотники. Изначально сообщалось об 11 дронах, позже в Минобороны уточнили, что было 17 БПЛА. Все они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение поездов и автомобилей недалеко от места ЧП, объявлена эвакуация жителей из 5-километровой зоны.По последним данным, из-за происшествия были остановлены пять следующих в Крым поездов."Пассажиры поезда №92 Москва – Севастополь (прибытием в Севастополь сегодня в 11:15) отправятся от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций. Начата посадка пассажиров в автобусы. Просим пассажиров оставлять вещи в поезде", - говорится в Telegram-канале перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Также приостанавливали движение:· поезд №315 Адлер – Симферополь (прибытием в Симферополь сегодня в 10:20), стоит на станции Джанкой;· поезд №177 Москва – Симферополь (отправлением 22.07), остановлен на станции Нижнегорская;· поезд №028 Москва – Симферополь (отправлением 23.07), ожидает на станции Владиславовка;· поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория (отправлением 22.07), остановлен на станции Владиславовка.Как сообщалось, прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей, эвакуированных в связи с ЧП в Джанкойском районе. Работники выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан, они следят за обеспечением людей водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе КрымаАтака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
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крым, новости крыма, происшествия, сергей аксенов, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, атаки всу на крым, поезд
Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются
Пять поездов задерживаются из-за ЧП на складе в Джанкойском районе - список
10:19 24.07.2023 (обновлено: 11:01 24.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение поездов в Джанкойском районе Крыма, остановленное после происшествия на складе боеприпасов, восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Утром в понедельник Крым атаковали украинские беспилотники
. Изначально сообщалось об 11 дронах, позже в Минобороны уточнили, что было 17 БПЛА
. Все они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение поездов и автомобилей недалеко от места ЧП, объявлена эвакуация жителей из 5-километровой зоны.
"Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности", - проинформировал Аксенов.
По последним данным, из-за происшествия были остановлены пять следующих в Крым поездов.
"Пассажиры поезда №92 Москва – Севастополь (прибытием в Севастополь сегодня в 11:15) отправятся от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций. Начата посадка пассажиров в автобусы. Просим пассажиров оставлять вещи в поезде", - говорится в Telegram-канале перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Также приостанавливали движение:
· поезд №315 Адлер – Симферополь (прибытием в Симферополь сегодня в 10:20), стоит на станции Джанкой;
· поезд №177 Москва – Симферополь (отправлением 22.07), остановлен на станции Нижнегорская;
· поезд №028 Москва – Симферополь (отправлением 23.07), ожидает на станции Владиславовка;
· поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория (отправлением 22.07), остановлен на станции Владиславовка.
Как сообщалось, прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей, эвакуированных в связи с ЧП в Джанкойском районе. Работники выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан, они следят за обеспечением людей водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым.
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