https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-poezdov-v-krymu-vozobnovleno-kakie-poezda-zaderzhivayutsya-1130262704.html

Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются

Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Движение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются

Движение поездов в Джанкойском районе Крыма, остановленное после происшествия на складе боеприпасов, восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T10:19

2023-07-24T10:19

2023-07-24T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение поездов в Джанкойском районе Крыма, остановленное после происшествия на складе боеприпасов, восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в понедельник Крым атаковали украинские беспилотники. Изначально сообщалось об 11 дронах, позже в Минобороны уточнили, что было 17 БПЛА. Все они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение поездов и автомобилей недалеко от места ЧП, объявлена эвакуация жителей из 5-километровой зоны.По последним данным, из-за происшествия были остановлены пять следующих в Крым поездов."Пассажиры поезда №92 Москва – Севастополь (прибытием в Севастополь сегодня в 11:15) отправятся от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций. Начата посадка пассажиров в автобусы. Просим пассажиров оставлять вещи в поезде", - говорится в Telegram-канале перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Также приостанавливали движение:· поезд №315 Адлер – Симферополь (прибытием в Симферополь сегодня в 10:20), стоит на станции Джанкой;· поезд №177 Москва – Симферополь (отправлением 22.07), остановлен на станции Нижнегорская;· поезд №028 Москва – Симферополь (отправлением 23.07), ожидает на станции Владиславовка;· поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория (отправлением 22.07), остановлен на станции Владиславовка.Как сообщалось, прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей, эвакуированных в связи с ЧП в Джанкойском районе. Работники выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан, они следят за обеспечением людей водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе КрымаАтака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, сергей аксенов, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, атаки всу на крым, поезд