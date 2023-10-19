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Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг
Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг
В четверг, 20 октября в Белоруссию отправится первый автобус из Крыма. Маршрут по территории полуострова будет проходить через Алушту, Симферополь, Феодосию и... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T17:13
2023-10-19T17:13
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 20 октября в Белоруссию отправится первый автобус из Крыма. Маршрут по территории полуострова будет проходить через Алушту, Симферополь, Феодосию и Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.Перевозчик на своем сайте сообщает, что автобус оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: мягкие сиденья, кондиционер, телевизоры.Путь из Ялты в Минск займет 40 часов. Однако это время может измениться в зависимости от ситуаций на дороге и прохождения границы. Перевозчик советует учесть возможные по этим причинам задержки при планировании поездки.Купить билеты можно как на сайте перевозчика, так и в кассе автовокзала. Стоимость поездки Ялта – Минск – 5500 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеВ Крыму запустили новый автобусный маршрут в ОрджоникидзеИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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транспорт, крым, белоруссия, автобусное сообщение, ялта, новости, новости крыма, минск
Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг

Из Крыма в Беларусь: с 20 октября начнет курсировать первый автобус Ялта – Минск

17:13 19.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждугородний автобус. Архивное фото
Междугородний автобус. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 20 октября в Белоруссию отправится первый автобус из Крыма. Маршрут по территории полуострова будет проходить через Алушту, Симферополь, Феодосию и Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.
"Первый автобус из Крыма отправится в Минск. Из Ялты автобус будет выезжать в 16.30. Прибытие в Минск по расписанию в 10.05. Автобус будет ходить с периодичностью один раз в четыре дня", - говорится на официальном Telegram-канале.
Перевозчик на своем сайте сообщает, что автобус оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: мягкие сиденья, кондиционер, телевизоры.
Путь из Ялты в Минск займет 40 часов. Однако это время может измениться в зависимости от ситуаций на дороге и прохождения границы. Перевозчик советует учесть возможные по этим причинам задержки при планировании поездки.
Купить билеты можно как на сайте перевозчика, так и в кассе автовокзала. Стоимость поездки Ялта – Минск – 5500 рублей.
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ТранспортКрымБелоруссияАвтобусное сообщениеЯлтаНовостиНовости КрымаМинск
 
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Заголовок открываемого материала
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