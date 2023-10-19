https://crimea.ria.ru/20231019/iz-kryma-v-belarus-novyy-avtobus-yalta--minsk-otpravitsya-v-chetverg-1132204175.html

Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг

Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в четверг

В четверг, 20 октября в Белоруссию отправится первый автобус из Крыма. Маршрут по территории полуострова будет проходить через Алушту, Симферополь, Феодосию и... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T17:13

2023-10-19T17:13

2023-10-19T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 20 октября в Белоруссию отправится первый автобус из Крыма. Маршрут по территории полуострова будет проходить через Алушту, Симферополь, Феодосию и Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.Перевозчик на своем сайте сообщает, что автобус оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: мягкие сиденья, кондиционер, телевизоры.Путь из Ялты в Минск займет 40 часов. Однако это время может измениться в зависимости от ситуаций на дороге и прохождения границы. Перевозчик советует учесть возможные по этим причинам задержки при планировании поездки.Купить билеты можно как на сайте перевозчика, так и в кассе автовокзала. Стоимость поездки Ялта – Минск – 5500 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеВ Крыму запустили новый автобусный маршрут в ОрджоникидзеИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, белоруссия, автобусное сообщение, ялта, новости, новости крыма, минск