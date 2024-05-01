https://crimea.ria.ru/20240501/vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-obrushenii-skorostnoy-trassy-v-kitae-1136973029.html

Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае

Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае

Количество погибших при обрушении участка скоростной трассы в Китае выросло до 24 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T14:29

2024-05-01T14:29

2024-05-01T14:29

китай

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших при обрушении участка скоростной трассы в Китае выросло до 24 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.ЧП произошло в среду примерно в 2.10 по местному времени на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Ранее сообщалось о 19 погибших и 30 раненых.В результате обрушения вместе с участком автодороги упали в общей сложности 20 автомобилей.После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.

https://crimea.ria.ru/20240326/v-ssha-obrushilsya-25-kilometrovyy-most-neskolko-mashin-upali-v-vodu-1136038015.html

китай

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китай, в мире, происшествия, новости