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Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае
Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае
Количество погибших при обрушении участка скоростной трассы в Китае выросло до 24 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T14:29
2024-05-01T14:29
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших при обрушении участка скоростной трассы в Китае выросло до 24 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.ЧП произошло в среду примерно в 2.10 по местному времени на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Ранее сообщалось о 19 погибших и 30 раненых.В результате обрушения вместе с участком автодороги упали в общей сложности 20 автомобилей.После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.
https://crimea.ria.ru/20240326/v-ssha-obrushilsya-25-kilometrovyy-most-neskolko-mashin-upali-v-vodu-1136038015.html
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РИА Новости Крым
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китай, в мире, происшествия, новости
Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае

Число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае выросло до 24

14:29 01.05.2024
 
© Центральное телевидение КитаяВ Китае обрушился участок скоростной автомагистрали
В Китае обрушился участок скоростной автомагистрали
© Центральное телевидение Китая
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших при обрушении участка скоростной трассы в Китае выросло до 24 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
ЧП произошло в среду примерно в 2.10 по местному времени на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Ранее сообщалось о 19 погибших и 30 раненых.
В результате обрушения вместе с участком автодороги упали в общей сложности 20 автомобилей.
"По состоянию на 15:00 1 мая, всего пострадало 54 человека, 24 из которых признаны погибшими, 30 человек находятся на лечении в больнице, угрозы для их жизни нет", - говорится в сообщении.
После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.
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