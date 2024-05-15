https://crimea.ria.ru/20240515/glavnye-novosti-kryma-15-maya-1137314621.html

Главные новости Крыма: 15 мая

Главные новости Крыма: 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Главные новости Крыма: 15 мая

Над Крымским полуостровом сбиты 10 ракет ATACMS, неразорвавшиеся суббоеприпасы уничтожены в Севастополе. Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T22:57

2024-05-15T22:57

2024-05-15T23:37

крым

главное за день

сергей аксенов

светлана бабаева

атаки всу на крым

феодосия

донецкая народная республика (днр)

ракеты atacms

суббоеприпас м74 от ракеты atacms

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137289484_0:181:575:504_1920x0_80_0_0_1f210da2731a5b9be7fb73766e486dbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Над Крымским полуостровом сбиты 10 ракет ATACMS, неразорвавшиеся суббоеприпасы уничтожены в Севастополе. Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал свою вину. Аксенов объявил выговор мэру Феодосии. Пострадавшим от мартовского обстрела в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей. Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.10 ракет ATACMS сбиты над КрымомВ ночь на среду Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS.Утром губернатор Михаил Развожаев предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.Обвиняемый по делу о гибели Светланы Бабаевой признал винуОбвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой Игорь Малев в суде признал вину и раскаялся. Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде.По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Игорь Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в начале июня. Пострадавшим от атак в Севастополе выплатят компенсацииВ Севастополе более 3,2 миллиона рублей выделят на компенсации ущерба гражданам, пострадавшим в результате украинского обстрела со стороны ВСУ в марте 2024 года. Такое решение приняли на заседании правительства Севастополя.В результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Аксенов объявил выговор мэру ФеодосииМэру Феодосии Игорю Ткаченко объявлен выговор за бездействие в решении проблемы жителей двух многоквартирных домов города, которые с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В прокуратуре Крыме отметили, что взяли на контроль и обязали застройщика выполнить монтаж систем газоснабжения в этих многоэтажках.Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь"Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В постановке рассказывается о непростой судьбе девушки, которая вынуждена была стать снайпером и с оружием в руках отстаивать свое право на свободную жизнь.Как рассказал генеральный директор – художественный руководитель театра Владислав Слухаенко, все актеры, бутафоры, гримеры и режиссер спектакля были непосредственными участниками событий на Донбассе в 2014 году.

https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html

https://crimea.ria.ru/20240515/v-krymu-v-nalivaykakh-provodyat-kontrolnye-zakupki-1137308405.html

крым

феодосия

донецкая народная республика (днр)

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, сергей аксенов, светлана бабаева, атаки всу на крым, феодосия, донецкая народная республика (днр), ракеты atacms, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, севастополь, новости крыма