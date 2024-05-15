https://crimea.ria.ru/20240515/glavnye-novosti-kryma-15-maya-1137314621.html
Главные новости Крыма: 15 мая
Главные новости Крыма: 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Главные новости Крыма: 15 мая
Над Крымским полуостровом сбиты 10 ракет ATACMS, неразорвавшиеся суббоеприпасы уничтожены в Севастополе. Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T22:57
2024-05-15T22:57
2024-05-15T23:37
крым
главное за день
сергей аксенов
светлана бабаева
атаки всу на крым
феодосия
донецкая народная республика (днр)
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суббоеприпас м74 от ракеты atacms
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Над Крымским полуостровом сбиты 10 ракет ATACMS, неразорвавшиеся суббоеприпасы уничтожены в Севастополе. Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал свою вину. Аксенов объявил выговор мэру Феодосии. Пострадавшим от мартовского обстрела в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей. Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.10 ракет ATACMS сбиты над КрымомВ ночь на среду Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS.Утром губернатор Михаил Развожаев предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.Обвиняемый по делу о гибели Светланы Бабаевой признал винуОбвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой Игорь Малев в суде признал вину и раскаялся. Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде.По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Игорь Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в начале июня. Пострадавшим от атак в Севастополе выплатят компенсацииВ Севастополе более 3,2 миллиона рублей выделят на компенсации ущерба гражданам, пострадавшим в результате украинского обстрела со стороны ВСУ в марте 2024 года. Такое решение приняли на заседании правительства Севастополя.В результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Аксенов объявил выговор мэру ФеодосииМэру Феодосии Игорю Ткаченко объявлен выговор за бездействие в решении проблемы жителей двух многоквартирных домов города, которые с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В прокуратуре Крыме отметили, что взяли на контроль и обязали застройщика выполнить монтаж систем газоснабжения в этих многоэтажках.Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь"Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В постановке рассказывается о непростой судьбе девушки, которая вынуждена была стать снайпером и с оружием в руках отстаивать свое право на свободную жизнь.Как рассказал генеральный директор – художественный руководитель театра Владислав Слухаенко, все актеры, бутафоры, гримеры и режиссер спектакля были непосредственными участниками событий на Донбассе в 2014 году.
https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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крым, главное за день, сергей аксенов, светлана бабаева, атаки всу на крым, феодосия, донецкая народная республика (днр), ракеты atacms, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, севастополь, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Над Крымским полуостровом сбиты 10 ракет ATACMS, неразорвавшиеся суббоеприпасы уничтожены в Севастополе. Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал свою вину. Аксенов объявил выговор мэру Феодосии. Пострадавшим от мартовского обстрела в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей. Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
10 ракет ATACMS сбиты над Крымом
В ночь на среду Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке
со стороны киевского режима. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны
– военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено
10 оперативно-тактических ракет ATACMS.
Утром губернатор Михаил Развожаев предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов
. Они были убраны
с улиц к обеду и уничтожены.
Обвиняемый по делу о гибели Светланы Бабаевой признал вину
Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой Игорь Малев в суде признал вину и раскаялся
. Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде.
По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Игорь Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.
Суд продолжит
рассмотрение уголовного дела в начале июня.
Пострадавшим от атак в Севастополе выплатят компенсации
В Севастополе более 3,2 миллиона рублей выделят на компенсации
ущерба гражданам, пострадавшим в результате украинского обстрела со стороны ВСУ в марте 2024 года. Такое решение приняли на заседании правительства Севастополя.
В результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения
получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.
Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
Мэру Феодосии Игорю Ткаченко объявлен выговор
за бездействие в решении проблемы жителей двух многоквартирных домов города, которые с 2014 года добиваются подключения к сетям газоснабжения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В прокуратуре Крыме отметили, что взяли на контроль и обязали
застройщика выполнить монтаж систем газоснабжения в этих многоэтажках.
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь"
Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году
"Шахтерская дочь". В постановке рассказывается о непростой судьбе девушки, которая вынуждена была стать снайпером и с оружием в руках отстаивать свое право на свободную жизнь.
Как рассказал генеральный директор – художественный руководитель театра Владислав Слухаенко, все актеры, бутафоры, гримеры и режиссер спектакля были непосредственными участниками событий на Донбассе в 2014 году.