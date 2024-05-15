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Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне
Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне
Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрение уголовного дела о гибели журналистки медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой в начале июня... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T13:12
2024-05-15T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрение уголовного дела о гибели журналистки медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой в начале июня. Соответствующее постановление вынес судья Александр Сердюк на заседании в среду, передает корреспондент РИА Новости Крым.Согласно постановлению, дело будет рассмотрено 3 и 4 июня. Решение о переносе рассмотрения дела принято с целью заслушать показания свидетелей, которые по различным причинам отсутствовали на первом заседании.Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде.Подсудимый Игорь Малев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах – заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, – российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах – главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года – руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне

Суд продолжит рассмотрение дела о гибели журналистки "Россия сегодня" Бабаевой в июне

13:12 15.05.2024 (обновлено: 14:46 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрение уголовного дела о гибели журналистки медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой в начале июня. Соответствующее постановление вынес судья Александр Сердюк на заседании в среду, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Согласно постановлению, дело будет рассмотрено 3 и 4 июня. Решение о переносе рассмотрения дела принято с целью заслушать показания свидетелей, которые по различным причинам отсутствовали на первом заседании.
Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде.
Подсудимый Игорь Малев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.
Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября 2022, 15:57Фотоленты
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
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