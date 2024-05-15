https://crimea.ria.ru/20240515/obvinyaemyy-po-delu-o-gibeli-zhurnalistki-svetlany-babaevoy-priznal-vinu--1137291072.html
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину
Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой в суде признал вину и раскаялся, передает... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T11:28
2024-05-15T11:28
2024-05-15T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой в суде признал вину и раскаялся, передает корреспондент РИА Новости Крым из зала заседания.Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде. На скамье подсудимых – Игорь Малев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину
Обвиняемый по делу о гибели журналистки "Россия сегодня" Бабаевой признал вину и раскаялся
11:28 15.05.2024 (обновлено: 11:53 15.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым.
Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой в суде признал вину и раскаялся, передает корреспондент РИА Новости Крым
из зала заседания.
Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде. На скамье подсудимых – Игорь Малев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.
Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.