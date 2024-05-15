https://crimea.ria.ru/20240515/obvinyaemyy-po-delu-o-gibeli-zhurnalistki-svetlany-babaevoy-priznal-vinu--1137291072.html

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину

Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой в суде признал вину и раскаялся, передает... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T11:28

2024-05-15T11:28

2024-05-15T11:53

светлана бабаева

крым

новости крыма

международная медиагруппа "россия сегодня"

закон и право

симферополь

суды крыма

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125145268_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0c1e53595f85dccc460257e7f94db64d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой в суде признал вину и раскаялся, передает корреспондент РИА Новости Крым из зала заседания.Рассмотрение дела началось в среду в Симферопольском районном суде. На скамье подсудимых – Игорь Малев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана бабаева, крым, новости крыма, международная медиагруппа "россия сегодня", закон и право, симферополь, суды крыма, риа новости крым